NHIndustries et NAHEMA étendent le contrat de soutien opérationnel NH90 à la flotte belge

Avenant au contrat innovant de soutien opérationnel NH90 (NOS)

NHIndustries annonce la signature d'un avenant au contrat innovant de soutien opérationnel NH90 (NOS) avec l'agence OTAN NAHEMA, agissant en tant que pouvoir adjudicateur pour le compte de la Direction générale de l'armement (DGA) et de la Direction de la maintenance aéronautique (DMA) pour le ministère français des Armées, du BAAINBw pour le ministère allemand de la Défense et du ministère belge de la Défense.

Une délégation des activités logistiques et de maintenance à l'industrie

Cet avenant étendra le succès du contrat NOS basé sur la performance, signé en 2022, aux forces armées belges, afin d'inclure la couverture de la nouvelle variante Sea Tiger pour l'Allemagne et de couvrir également des services supplémentaires pour la France. Le contrat NOS basé sur la performance prévoit que les pays délèguent une grande partie de leurs activités logistiques et de maintenance à l'industrie, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs opérations. L'accord a également été conçu de manière à permettre à d'autres pays de s'y joindre à tout moment.

Un approvisionnement en pièces navigables vers la France, l'Allemagne et la Belgique

Dans le cadre de ce contrat, NHIndustries assume l'entière responsabilité d'assurer l'approvisionnement continu en pièces navigables vers la France, l'Allemagne et la Belgique grâce à un service basé sur les heures de vol. Elle gérera les stocks des pays, tout en allouant les ressources nécessaires pour garantir le bon déroulement des inspections et de la maintenance prévues. En outre, le contrat comprend une gamme de services catalogue qui peuvent être activés selon les besoins de l'ensemble de la communauté ou de chaque pays, offrant ainsi une flexibilité maximale. L'accord couvre cinq années de soutien avec deux prolongations optionnelles de cinq ans chacune, pour une durée totale de 15 ans. Il concernera jusqu'à 100 NH90 en France, jusqu'à 131 NH90 en Allemagne et 8 NH90 en Belgique.