NGRC : Bell et Leonardo renouent autour du convertible

Bell et Leonardo dans le même convertible...

Bell et Leonardo renouent autour du convertible. Les deux constructeurs et hélicoptéristes ont signé un protocole d'accord pour évaluer les possibilités de coopération entre les deux sociétés dans le domaine de la technologie des convertibles. Bell et Leonardo partagent le même intérêt pour la technologie du convertible pour des applications tant commerciales (BA puis AW-609) que militaires (V-22, V-280), Bell et Leonardo partagent aussi une histoire de coopération industrielle de plusieurs décennies dans le domaine des hélicoptères traditionnels mais également du convertible, dont l'ex BA-609.

...Pour l'étude conceptuelle du NGRC

L'effort de coopération commencera véritablement avec l'étude conceptuelle de l'OTAN Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC), où Leonardo prendra la tête d'une proposition d'architecture de convertible avec le soutien de Bell. "Cet effort de coopération entre Bell et Leonardo reflète notre vision commune selon laquelle les machines de la prochaine génération seront influencés par la vitesse, l'autonomie et la maniabilité que seule la technologie du convertible peut offrir", a déclaré Lisa Atherton, présidente et directrice générale de Bell. "Nous sommes fiers d'approfondir notre relation avec Leonardo alors que nous continuons à explorer les programmes émergents de transport vertical en Europe et aux États-Unis".

Efforts conjoints autour du convertible

"Nous sommes ravis d'évaluer de nouveaux efforts conjoints pour la prochaine génération de technologies de convertibles, sur la base de notre vision solide et commune des avantages uniques de ce type de machine. Leonardo a toujours fermement soutenu les technologies de convertibles pour répondre à l'évolution des besoins, et ce d'autant plus que de nouveaux besoins émergent sur le marché", a déclaré Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters.