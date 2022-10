Un premier AW609 de production vole

AW609 VIP...

C'est au salon NBAA, consacré à l'aviation d'affaires et qui s'est tenu à Orlando en Floride, du 18 au 20 octobre 2022 que la version VIP du convertible AW609 a été présentée. Cette version du convertible, qui offre aux clients la possibilité de choisir une cabine avec 5 à 7 sièges avec cuisine et des toilettes en option, a été exposée aux côtés de l'hélicoptère AW109 GrandNew. La nouvelle marque Agusta, lancée précédemment aux salons EBACE et LABACE, a présenté l'AW609 comme disposant d'une capacité point à point, permettant ainsi d'éviter le trafic ainsi que les temps de transferts. Mais la véritable actualité n'était pas au salon NBAA.

...Et premier convertible de production aux essais en vol

Car quelques jours avant l'ouverture de ce salon, soit le 13 octobre, le premier convertible civil AW609 de production de Leonardo a effectué son premier vol à Philadelphie. Cet AW609 est l'un des trois appareils destiné à la clientèle et va rejoindre les trois autres AW609 prototypes dédiés aux essais en vol. Cet appareil devrait par la suite être livré à Bristow, opérateur dans le domaine de l'offshore et de la recherche et sauvetage.

Une académie de formation à Philadelphie

Pour le moment l'appareil n'est toujours pas certifié, mais le constructeur aéronautique a précisé que le convertible était en train de franchir les dernières étapes de sa certification. Le second AW609 de production est actuellement en cours d'assemblage dans les mêmes installations de Leonardo aux États-Unis. À ce jour, le programme de développement a enregistré plus de 1700 heures de vol aux États-Unis et en Italie. Les utilisateurs bénéficieront d'une assistance et d'une formation complètes, principalement dans la nouvelle académie de formation de la société à Philadelphie et qui comprend également le premier simulateur de vol complet de l'AW609 au monde.