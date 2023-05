Nettoyer les turboréacteurs à la mousse

De la mousse pour remplacer l'eau

GE Aerospace a accordé à SkyWest Airlines, une filiale de SkyWest, une licence technique pour l'utilisation du système 360 Foam Wash (littéralement "Nettoyage à la mousse") de GE sur ses moteurs d'avion CF34, faisant de SkyWest le premier opérateur nord-américain à obtenir une licence pour ce système breveté de nettoyage des moteurs. Le système 360 Foam Wash pourrait aider SkyWest Airlines à éviter jusqu'à 13 900 tonnes d'émissions de CO2 par an en remplaçant certains lavages à l'eau par des lavages à la mousse pour le nettoyage des moteurs CF34.

Une solution propriétaire spécialement formulée

Le 360 Foam Wash de GE est une alternative au lavage à l'eau pour l'entretien des moteurs. Il peut contribuer à restaurer les performances des moteurs, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le temps passé sur l'aile. Le processus consiste à injecter une solution propriétaire spécialement formulée qui réduit l'accumulation de dépôts dans le moteur, ce qui peut abaisser les températures d'échappement du moteur et améliorer l'efficacité du compresseur du moteur.

Tests et formation

La licence a été accordée à l'issue de tests technologiques et d'une formation à l'équipement. Les techniciens aéronautiques de SkyWest Airlines peuvent désormais effectuer eux-mêmes cette nouvelle technique de nettoyage pour entretenir la flotte de moteurs CF34 équipant les Embraer 175 et les MHI CRJ700 et CRJ900 de la compagnie aérienne. Le système de lavage à la mousse est autonome, ce qui permet de l'utiliser à l'intérieur des hangars de maintenance et à l'extérieur. L'utilisation de Foam Wash est approuvée pour de nombreux programmes de moteurs GE, y compris les modèles GE90, GEnx et CF34.