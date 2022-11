NetJets devient le client de lancement du Global 8000 de Bombardier

Netjets devient client de lancement du Global 8000...

NetJets deviendra le client de lancement du Bombardier Global 8000. Élargissant sa flotte mondiale déjà très importante de plus de 850 avions toujours en croissance, NetJets a passé une nouvelle commande ferme de quatre biréacteurs Global 8000, d’une valeur totale de 312 millions $, et converti huit commandes existantes de produits Bombardier. Cette transaction s’ajoute aux avions Global 7500 déjà commandés ou en service. NetJets bâtira ainsi une flotte de 24 Bombardier Global 8000 tandis que tous les Global 7500 de sa flotte seront hissés au standard Global 8000 lorsqu’elle commencera à prendre livraison du nouvel avion phare de Bombardier. NetJets pourrait agrandir ultérieurement sa flotte d’avions privés, qui est la plus importante et la plus diversifiée du monde, par le biais d’une série d’options pouvant être exercées progressivement au cours des années à venir.

... Présenté à l'Ebace édition 2022

Présenté plus tôt cette année au Salon européen de l’aviation d’affaires (EBACE) à Genève, l’avion phare de Bombardier offre une autonomie de 8 000 nautiques (soit 14 816 km) et une vitesse maximale de Mach 0,94, le Global 8000 permet de rétablir l'équilibre côté canadien vis-à-vis de l'avionneur de Savannah et son G800, Gulfstream pour ne pas le nommer. Et pour aller jusqu'au bout de la logique, reprend et repart lui aussi sur les avancées technologiques de son précédent appareil, le Global 7500 à l'instar de Gulfstream avec son G700 puis G800.

Un jet d'affaires très rapide

Certaines des capacités du Global 8000 ont pu être constatées dès mai 2021, lors d’un vol de démonstration avec un véhicule d’essais en vol Global 7500. L’avion, accompagné par un avion d’escorte F/A-18 de la NASA, a alors atteint à plusieurs reprises des vitesses supérieures à Mach 1,015, une étape clé pour permettre une vitesse maximale d’exploitation de Mach 0,94 et pour devenir l’avion d’affaires le plus rapide au monde et "l’avion le plus rapide de l’aviation civile depuis le Concorde".