NEOM Airlines, la nouvelle start-up saoudienne en gestation

Riyadh International Airlines (RIA) n'a même pas encore lancé ses premiers vols que l'Arabie Saoudite commence déjà à communiquer sur le lancement de NEOM Airlines, la nouvelle start-up du transport aérien saoudien.

En fait, cette compagnie, dont on sait encore très peu de choses, à part qu'elle devrait être lancée d'ici la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025, sera rattachée au projet pharaonique NEOM qui est en cours. Ce dernier est un projet de ville nouvelle futuriste, situé dans l'extrême nord-ouest de l'Arabie Saoudite dans la province de Tabuk, à proximité de la Jordanie, Israël et de l'Egypte (l'aéroport de Sharm-El-Sheikh est situé à 48 km). Lancé par Mohammed Ben Salmane ben Abdelaziz al Saoud, NEOM devrait avoir une superficie totale de près de 26 500 km2 et devrait coûter au total 500 milliards de dollars. Les habitants de la ville devraient disposer d'un accès internet à haut débit sans fil, de valets robotisés, de taxis drones volants, entre autres innovations technologiques. Un système de reconnaissance faciale devrait couvrir toute la ville et un projet de pont pourrait aussi voir le jour pour traverser le golfe d'Aqaba et rejoindre l'Egypte sur l'autre rive de la Mer Rouge. La ville devrait être gérée comme une vaste société privée dans laquelle il sera possible d'acheter des parts en bourse et qui aura son propre conseil d'administration. Parmi les grands projets inclus dans le plus grand projet de ville nouvelle, on peut citer le site montagneux de Trojena, qui doit accueillir les IXemes Jeux Asiatiques d'Hiver en 2029, Sindalah, un projet touristique regroupant des îles artificielles et s'étendant sur 840 000 m2, The Line, un projet de ville gérée par intelligence artificielle s'étendant sur 170 km et censé être neutre en émission de carbone, et Oxagon, un projet de ville flottante en forme d'octogone.

NEOM Airlines devrait être rattachée à l'aéroport international de Neom Bay. C'est le premier des quatre aéroports qui doit être construit dans le cadre du projet NEOM.