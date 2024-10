NBAA 2024 : Cessna revient sur sa décision

Cessna finalement présent à la NBAA édition 2024

En fin de compte, ils ne seront que deux absents à la NBAA 2024. Car initialement, Cessna prévoyait de ne pas venir, probablement en raison d'une grève de machinistes qui va très certainement occasionner des retards de livraisons d'appareils, mais également de revenus. Le bruit médiatique qui a suivi cette annonce a visiblement déplu à l'avionneur, lequel a décidé de faire machine arrière et ainsi de revenir sur sa décision initiale.

"Des commentaires clients"

Ce volte-face s'est fait au travers d'un communiqué de presse qui mentionne ce qui suit : "en réponse aux commentaires des clients, Textron Aviation sera de retour à la 2024 National Business Aviation Association Business Aviation Convention and Exhibition (NBAA-BACE) avec une exposition statique d'avions Citation à la pointe de l'industrie. La présence de l'entreprise sera axée sur la présentation des nouveaux investissements dans les produits de la gamme emblématique Citation".

Quatre avions et deux maquettes sur le statique

Cessna présentera ainsi quatre avions et deux maquettes lors de l'exposition statique qui se tiendra du 22 au 24 octobre à l'Henderson Executive Airport. Le jet d'affaires phare Cessna Citation Longitude, le Cessna Citation Latitude seront exposés aux côtés du Cessna Citation CJ4 Gen2 et du Cessna Citation M2 Gen2. Les deux maquettes seront pour leur part celles du Cessna Citation Ascend lancé l'an dernier en mai 2023 à la veille de l'EBACE -la version européenne de la NBAA ou presque- et celle du CJ3 Gen2.