NBAA 2023 : Rolls-Royce passe au 100 % SAF sur la gamme Pearl

Les Pearl passent au SAF

Rolls-Royce a récemment annoncé la réussite d'une série d'essais avec du carburant aviation 100% durable (SAF) sur sa dernière génération de moteurs pour l'aviation d'affaires, le Pearl 15 et le Pearl 10X. Le Pearl 15, premier membre de la famille des moteurs Pearl, équipe les avions Global 5500 et 6500 de Bombardier, tandis que le Pearl 10X équipera l'avion phare à très long rayon d'action de Dassault, le Falcon 10X.

Le Pearl 10X pour le Falcon 10X

Les essais ont eu lieu au siège de l'aviation d'affaires de Rolls-Royce à Dahlewitz, en Allemagne, et s'inscrivent dans le cadre de l'ambition permanente de l'entreprise de jouer un rôle de premier plan dans l'entreprise visant à atteindre l'objectif de zéro vol net d'ici 2050. Outre la démonstration de la compatibilité avec 100 % de SAF, un autre objectif de la campagne d'essais était d'effectuer un essai moteur avec le Jet A-1 puis le SAF sur le même moteur Pearl 10X. L'objectif était de confirmer de nouvelles améliorations de l'empreinte environnementale lors du passage au SAF. Les résultats de ce premier essai d'émissions dans des conditions de certification standard fournissent des corrélations importantes pour l'évaluation des futurs SAF dans le cadre de la stratégie environnementale du motoriste.

Des niveaux de particules non volatiles nettement inférieurs

Le SAF HEFA (Hydro-processed Esters and Fatty Acids) a été produit à partir de matières premières durables à base de déchets, telles que les huiles de cuisson usagées et les graisses usagées. Ce carburant a le potentiel de réduire de manière significative les émissions nettes de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie d'environ 80 % par rapport au carburéacteur classique. Les essais comparatifs réalisés avec du carburant fossile conventionnel et ensuite avec de la SAF ont également confirmé une combustion plus propre du carburant durable, avec des niveaux de particules non volatiles (nvPM) nettement inférieurs. En combinaison avec la technologie de combustion à faible émission de NOx du Pearl 10X et ses tuiles de combustion fabriquées par additif, une réduction de toutes les émissions a été obtenue.

Une compatibilité à 100 % de SAF

Les essais ont démontré que la gamme actuelle de moteurs Rolls-Royce pour les gros avions civils et d'affaires peut fonctionner avec 100 % de SAF, jetant ainsi les bases d'une certification de ce type de carburant. À l'heure actuelle, la SAF n'est certifiée que pour des mélanges allant jusqu'à 50 % avec du kérosène conventionnel. D'ici à la fin de 2023, Rolls-Royce aura prouvé que tous ses moteurs Trent et d'aviation d'affaires en production sont compatibles avec 100 % de SAF.