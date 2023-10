NBAA 2023 : Bombardier accélère la deuxième phase d’essais du projet de recherche EcoJet

EcoJet V2

Bombardier a dévoilé des images exclusives de la deuxième phase d’essais de son projet de recherche EcoJet aux participants de l'édition 2023 de la convention de l’association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE) à Las Vegas. Les essais en vol prometteurs ont été effectués par un véhicule de démonstration de 5,5 m (18 pi) d’envergure et ont généré d’importants résultats, contribuant à l’avancement de ce projet crucial.

Réduire de 50 % les émissions des jets d'affaires

Le projet de recherche EcoJet de Bombardier vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions d’avion par une combinaison d’améliorations aérodynamiques, de propulsion ou autres. Cette initiative de recherche et technologie axée sur l’écoresponsabilité a été lancée il y a 15 ans et s’est maintenant concrétisée en une gamme de véhicules à aile et fuselage intégrés qui performent des essais en vol pour développer et porter à maturité les technologies pertinentes. L’analyse des données recueillies à partir du prototype de 5,5 m (18 pi) d’envergure permettra à l’équipe d’ingénierie de Bombardier de parfaire ses connaissances des nouvelles lois de contrôle de l’aviation adaptées à la géométrie radicalement différente d’un avion à aile et fuselage intégrés, destinées à être appliquées aux avions d’affaires du futur plus durables.

Une envergure deux fois plus large que le premier prototype

« Nos ingénieurs sont impatients de commencer à exploiter les résultats tirés de cette deuxième phase du programme d’essais en vol, a affirmé Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produit. À partir des nombreuses données tirées de la première phase d’essais en vol et tirant maintenant parti d’un modèle d’envergure deux fois plus large que le premier prototype, nous pouvons raffiner notre analyse. Chacune des phases expérimentales supplémentaires nous permet de tracer la voie menant vers des conceptions d’avions plus respectueuses de l’environnement et de nouvelles technologies. »

Un premier vol en 2022

Les campagnes de vol sur des véhicules d’essais réduits permettent à l’entreprise et à ses partenaires du monde universitaire d’explorer le comportement de véhicules à aile et fuselage intégrés en vol libre. Composé de plusieurs campagnes de vol libre, le programme d’essais en vol sera réalisé sur plusieurs années pour générer des données sans cesse plus précises dans des environnements représentatifs du monde réel. Le prototype de 5,5 m d’envergure du projet de recherche EcoJet de Bombardier a volé pour la première fois en 2022 et il peut voler de façon autonome. L’équipe Recherche et Technologie de Bombardier a commencé à tester en 2017 la faisabilité en situation réelle de son travail théorique avec le premier prototype, lequel a une envergure d’environ 2,4 m.