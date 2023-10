NBAA 2023 : 200 nautiques de plus pour le Pilatus PC-24 nouvelle mouture

600 kg en plus

C'est à la NBAA édition 2023 que Pilatus a présenté la dernière version de son PC-24. Peut-être un peu juste face à la concurrence, Pilatus a augmenté la contenance carburant de son jet d'affaires, ainsi le nouveau PC-24 présente une augmentation de 272 kg (600 livres) de la charge utile en carburant et de la capacité de charge maximale. Cela permet aux opérateurs d'augmenter l'autonomie maximale du PC-24 de 200 nm (370 km) avec six passagers à bord. Le PC-24 offre désormais une charge utile en carburant équivalente à celle d'un seul pilote, plus 596 kg, et une capacité de charge utile maximale de 1 406 kg. À partir des livraisons de nouveaux avions en 2024, Pilatus a étendu la capacité de charge utile de son Super Versatile Jet pour atteindre une autonomie maximale avec six passagers de 2 000 milles nautiques (3 704 kilomètres). Pilatus a également incorporé une série de nouveaux équipements intérieurs, y compris un grand divan latéral qui peut être converti en lit.

Une cellule affinée

"L'augmentation de la charge utile a été obtenue en affinant les éléments structurels des ailes et du fuselage afin de réduire le poids à vide de la cellule tout en augmentant la limite maximale de poids brut au décollage", commente Bruno Cervia, vice-président de l'ingénierie chez Pilatus. "L'augmentation de l'autonomie, de la charge utile, du confort et de l'opérabilité a été l'objectif principal de ce programme majeur d'amélioration du PC-24. La mise à niveau du PC-24 comprend plus de 1 000 modifications sur l'ensemble de l'appareil", explique Markus Bucher, PDG de Pilatus. Les ingénieurs de Pilatus ont mené une campagne d'essais en vol afin d'élargir l'enveloppe complète pour les masses de conception plus élevés. À la masse maximale au décollage du PC-24, la longueur de piste moyenne au niveau de la mer n'est que de 3 090 pieds (941 mètres), ce qui permet d'utiliser des pistes très courtes et même non pavées. Tous les PC-24 à partir du numéro de série 501 seront équipés d'une nouvelle fonction permettant des services prédictifs. La transmission automatisée des données clés de l'avion directement à Pilatus lors de l'atterrissage sera analysée et, si nécessaire, une recommandation prédictive sera faite à l'opérateur.

Une réduction du niveau acoustique en cabine

Côté passagers, l'intérieur du nouveau PC-24 a également fait l'objet d'un certain nombre d'améliorations visant à améliorer l'expérience globale des passagers en vol. Les niveaux sonores ambiants ont été réduits grâce à des panneaux absorbant le bruit et des conduits d'admission d'air des accessoires du moteur. Les armoires, les zones de stockage et le centre d'accueil ont tous été améliorés afin d'optimiser le vaste espace de la cabine du PC-24. Enfin, Pilatus s'est associé à Lufthansa Technik pour incorporer un nouveau système intégré de gestion de la cabine (iCMS) comprenant un contrôleur à écran tactile de 10 pouces avec une carte mobile en 3D, quatre haut-parleurs cabine haute fidélité avec un subwoofer en option, un éclairage d'ambiance, des ports USB et un serveur de stockage de médias.