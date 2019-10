NBAA 2019 : Safran se place sur le Gulfstream G700

Le futur jet d'affaires de Gulfstream, le G700, dont une maquette à l'échelle 1 a été dévoilée à la NBAA 2019, aura des nacelles moteurs conçues et développées par les équipes de Safran Nacelles pour les moteurs Rolls-Royce Pearl 700 qui propulseront le Gulfstream G700. "Les principaux grands composants de cette nacelle sont l’entrée d’air -contribuant à l’atténuation acoustique et la stabilisation des aubes de soufflante-, les portes de capot de soufflante en composite étendues jusqu’aux portes de l’inverseur de poussée pour un meilleur aérodynamisme ainsi qu’une résistance accrue à la chaleur et au feu, l’inverseur de poussée type « Papillon » à deux portes de Safran Nacelles et le composant apron servant d’interface mécanique et électrique entre l’ensemble propulsif et l’avion", indique Safran Nacelles. « Safran Nacelles et Rolls-Royce ont conçu une nacelle aérodynamique dédiée au haut du segment. », ajoute Colm Golden, Directeur des Nouveaux Produits de la Division Aviation d’Affaires chez Rolls-Royce et qui poursuit : « grâce à son intégration optimisée, nous sommes capables d’incorporer une soufflante de large diamètre dans sa nacelle ultrafine aux lignes aérodynamiques optimisées. Le résultat est un système de propulsion hautement efficace qui contribue à l’excellente performance du G700. »