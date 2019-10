NBAA 2019 : Gulfstream lance le G700

Gulfstream a annoncé le lancement du programme G700 à la veille de la Convention édition 2019 de la NBAA à Las Vegas. Au cours de l'événement, le président de Gulfstream, Mark Burns, a révélé une maquette grandeur nature du G700 et a montré une vidéo de l'avion effectuant un taxiage au siège de Gulfstream à Savannah.

« Le Gulfstream G700 prend les meilleurs éléments de nos produits les plus novateurs et les unit pour créer un tout nouvel avion qui redéfinit la sécurité, le confort et la portée à la vitesse », a déclaré Mark Burns.

Le G700 annonce une nouvelle ère pour Gulfstream, en s'appuyant sur les investissements de l'entreprise réalisés via General Dynamics, dans la recherche et le développement. L'avion possède la cabine la plus haute, la plus large et la plus longue de l'industrie avec des capacités de pointe et de vitesse. Le G700 peut parcourir 7 500 milles marins (soit 13 890 kilomètres) à Mach 0,85 ou 6 400 nm (soit 11 853 km) à Mach 0,90.

La toute nouvelle cabine du G700, qui comprend jusqu'à cinq espaces de vie, offre une galley extra-large avec un salon pour passagers ou un compartiment d'équipage, une salle à manger ou une salle de conférence de six places et une suite principale avec douche. Le Gulfstream G700 disposera de 20 fenêtres ovales panoramiques.

« Gulfstream a une longue tradition d'écoute de nos clients, et la cabine du G700 est l'évolution de cette collaboration », a déclaré Mark Burns.

L'avion offre également une gamme d'équipements de cabine dont un système d'éclairage circadien. La technologie développée par Gulfstream recréé le lever et le coucher du soleil à travers des milliers de LED blanches et ambres, permettant de glisser doucement les passagers dans leur nouveau fuseau horaire et réduisant considérablement l'impact physique de voyager à l'autre bout du monde sans escale selon l'avionneur américain.

Le G700 est doté du Symmetry Flight Deck, avec système d'atterrissage prédictif. Le système avertit les pilotes à l'avance des excursions potentielles sur piste afin qu'ils puissent ajuster les approches. Le poste de pilotage G700 Symmetry est également livré de série avec le système de vision de vol améliorée de Gulfstream et la vision synthétique sur les écrans à double tête haute.

La motorisation est assurée par deux Rolls-Royce Pearl 700. La voilure du G700 est inédite, mais l'avionneur n'en a pas dit plus pour le moment. En préparation du premier vol, Gulfstream a déjà effectué près de 14 000 heures d'essais en laboratoire dans ses installations d'intégration et d'essai en cabine, systems Integration Bench et Iron Bird.

La flotte d'essais en vol du G700 comprendra cinq avions d'essais et un avion d'essais de production entièrement équipé. Gulfstream prévoit les premières livraisons client du G700 en 2022.