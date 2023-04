Nantes-Atlantique à 90% du niveau pré-crise cet été

L'aéroport de Nantes-Atlantique continue sa remontée en puissance cet été pour revenir à la dynamique d'avant-crise. Plus de 90 destinations seront desservies cet été au départ de la plateforme nantaise, ce qui représente une connectivité retrouvée à 90% par rapport à l’été 2019, donc le niveau pré-crise.

Les 91 routes seront opérées vers 25 pays, avec 16 nouveautés. 11 nouvelles lignes seront proposées par Volotea : Bergame (nouvelle destination avec deux fréquence par semaine), Catane (nouvelle destination avec deux fréquences par semaine), Copenhague (nouvelle destination avec deux fréquences par semaine), Florence (nouvelle destination avec deux fréquences par semaine), Kalamata (nouvelle destination avec une fréquence par semaine), Lisbonne (nouvelle ligne avec deux fréquences par semaine), Marrakech (nouvelle ligne avec deux fréquences par semaine), Porto (nouvelle ligne avec quatre fréquences par semaine), Rhodes (nouvelle ligne avec deux fréquences par semaine), Stuttgart (nouvelle destination avec deux fréquences par semaine), Varna (nouvelle destination avec une fréquence par semaine). Transavia, la low cost d'Air France-KLM proposera quant à elle trois nouveautés : Antalya (nouvelle destination avec une fréquence par semaine), Constantine (nouvelle destination avec deux fréquences par semaine) et Ténérife (nouvelle ligne avec une fréquence par semaine). Enfin KLM augmentera ses fréquences vers Amsterdam à trois vols quotidiens.

Les axes forts du programme de l'été seront l'Afrique (14 destinations vers l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie), l'Espagne (13 destinations vers l'Espagne continentale, les Baléares et les Canaries), l'Italie (12 destinations vers l'Italie continentale, la Sardaigne et la Sicile), la Grèce (8 destinations vers la Grèce continentale, le Dodécanèse, la Crète, les Ionniennes et les Cyclades).