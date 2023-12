NAC, ATR et TotalEnergies s’engagent sur 6% de SAF sur tous les vols de livraison

Le loueur NAC (Nordic Aviation Capital), le plus important loueur d’avions régionaux au monde, vient d’annoncer une initiative conjointe avec le constructeur ATR et TotalEnergies pour qu’un mélange de 30% de SAF (carburant d’aviation durable) soit utilisé toutes les cinq livraisons d’ATR neufs à NAC, permettant ainsi une économie de quatre tonnes de CO2 tous les cinq avions. Cela équivaut à un mélange de 6% de SAF sur la première étape de chaque vol de convoyage à compter de 2023.

La première compagnie concernée est le transporteur philippin AirSWIFT, qui a reçu son premier ATR 72-600 d’une commande de neuf exemplaires, via NAC. L'appareil, qui a décollé de Toulouse à destination des Philippines le 27 novembre 2023, sera utilisé par AirSWIFT pour desservir sa plateforme d'El Nido, sur l'île de Palawan.

45% de CO2 émis en moins par les ATR 72-600 par rapport aux jets régionaux

L’ATR 72-600 est l’avion régional émettant le moins de CO2 sur le marché, grâce à la grande efficacité de la technologie turbopropulseur et à l’engagement continu d’ATR à réduire davantage les émissions de CO2 et les coûts opérationnels de ses appareils. L’ATR 72-600 émet 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux de même capacité. Déjà certifié pour voler avec un mélange de 50 % de SAF, ATR s’engage à rendre sa famille d’avions compatible 100 % SAF d’ici 2025.

Du SAF pur réduirait de 90% les émissions de CO2

Le SAF utilisé est produit par TotalEnergies en France à partir de déchets et de résidus tels que des huiles de cuisson usagées ou des graisses animales. Il est ensuite mélangé avec du carburant Jet A1 traditionnel à un taux de 30 %. Le SAF pur pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 90 % par rapport à son équivalent fossile sur l’ensemble de son cycle de vie.

« Cette initiative conjointe de NAC et AirSWIFT démontre à quel point nos clients sont en demande de solutions concrètes pour réduire leurs émissions. En tant que constructeur, tous nos efforts en termes de technologie et d’innovation vont dans cette direction, et s’appuient sur une plateforme déjà très efficace. Nous avons été les premiers à voler avec 100 % de carburant durable dans les deux moteurs d’un avion commercial, et nous continuerons à pousser l’ensemble de l’écosystème pour accroître la disponibilité du SAF, convaincus que les carburants durables joueront un rôle crucial dans la décarbonation du transport aérien à court et à long terme", a déclaré Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR.