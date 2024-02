MTU lance le programme HEROPS

HEROPS

Le nouveau programme technologique de l'aviation propre, HEROPS (Hydrogen-Electric Zero Emission Propulsion System, littéralement Système de propulsion hydrogène-électrique à zéro émission), a été lancé à la mi-janvier 2024. Une trentaine de représentants des partenaires participants dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la science sont venus à Munich pour l'événement de lancement chez MTU Aero Engines -lequel motoriste est déjà impliqué dans le programme SWITCH-. S'appuyant sur la Flying Fuel Cell (FFC) de MTU, l'objectif est de développer des technologies pour un groupe motopropulseur électrique à hydrogène, neutre sur le plan climatique, qui permettra aux avions régionaux de prendre l'air à partir de 2035. Le projet HEROPS a officiellement débuté en septembre dernier, lorsque le comité directeur de l'entreprise commune pour l'aviation propre (CAJU) a choisi huit projets de recherche supplémentaires lors de son deuxième appel d'offres pour l'aviation propre.

Trois ans vers le démonstrateur d'1,2 MW



Au cours des trois années que durera le projet, les partenaires, menés par MTU, prévoient de construire un démonstrateur au sol HEROPS d'une puissance de 1,2 mégawatt. Ils souhaitent également prouver la faisabilité des nouvelles technologies révolutionnaires et démontrer qu'elles sont hautement évolutives, atteignant une puissance de deux à quatre mégawatts grâce à une architecture de moteur modulaire. Les partenaires industriels de HEROPS sont MT Aerospace, Collins Aerospace, Lufthansa Technik et Eaton ; les partenaires de recherche sont le Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR) et l'Université technique de Vienne.