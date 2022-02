MRO : Vallair inaugure un nouveau hangar de maintenance géant

La « Cathédrale », c’est le surnom du nouveau hangar que Vallair va louer à l’aéroport de Châteauroux-Déols. La signature officielle a été effectuée le mardi 22 février. « Nous avons signé officiellement la location du hangar pour une durée de quinze années avec le président de la Région Centre, puisque l’aéroport de Châteauroux en dépend. Comme souvent, la location a déjà été signée puisque nous sommes dans ce hangar depuis le 1er février. La cérémonie de mardi était l’occasion de marquer le coup de manière festive », explique Grégoire Lebigot, PDG du groupe Vallair.

« Le hangar a été construit pour pouvoir abriter l’Airbus A380. Vallair était jusqu’à présent très orienté sur la famille des avions monocouloirs : les Boeing 737, la famille des Airbus A320 et les ATR. Ce hangar nous permet d’entrer dans la famille des avions long-courriers, en commençant par les Airbus A330, puis très bientôt l’Airbus A340, l’Airbus A350 et très probablement le Boeing 777 ». Cela vient en complément de l’activité MRO existante à Montpellier où Vallair dispose de deux baies de maintenance avec une capacité Boeing 737 et Airbus A321, et une baie de peinture. A Châteauroux, le nouveau hangar pourra abriter deux Airbus A330 et un Airbus A321 simultanément, ou jusqu’à cinq Airbus A321. Le hangar est remarquable par sa surface de 8600 m2, mais encore plus par sa hauteur, pensée pour accueillir les A380. Il n’y a qu’une vingtaine de hangars de maintenance de cette hauteur dans le monde. L’idée va être d’orienter les appareils monocouloirs vers Montpellier et de garder les bicouloirs à Châteauroux.

Développer la conversion cargo

« Vallair va bientôt fêter ses 20 ans. Le groupe a fait 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 avec 10 millions d’euros de résultat d’exploitation, avec 160 salariés. Nous avons au fur et à mesure des années développé de nouvelles activités. Nous démantelons des avions à Châteauroux depuis le début des années 2000. En 2008, nous avons acheté le bâtiment 770, qui est en fait la première usine Marcel Dassault. Construit en 1936, il fait une surface de 11 000 m2 et on y procède au démantèlement des avions. Nous avons aussi des activités d’aérostructures, avec des ateliers de réparation de pièces composites. En 2014, un très important loueur japonais, JIA (Japan Investment Adviser) disposant d’une flotte de 300 avions, est rentré au capital du groupe. Cela nous a amené naturellement vers la conversion des avions en cargo. Nous avons converti une quinzaine de Boeing 737 en cargo, essentiellement en Chine et nous avons été les premiers à convertir un Airbus A321 en version cargo à Singapour, qui a été loué à Qantas. Un autre avion a été fait aux Etats-Unis et a été loué à Smartlynx, qui vole pour le compte de DHL », explique Grégoire Lebigot.

« Avec le nouveau hangar de Châteauroux, nous avons l’intention de continuer à proposer en plus de notre activité de maintenance, notre activité de conversion en cargo, et de démarrer celle de l’Airbus A330. Le phénomène de la demande pour les conversions était déjà enclenché avant la crise du Covid-19, supporté par le e-commerce, mais il y a eu un effet d’aubaine lié à la crise. Il y avait en effet moins d’avions passagers qui volaient donc moins de soutes disponibles pour le fret. On voit que CMA-CGM, deuxième armateur mondial, qui créée sa compagnie aérienne avec des A330. On voit également Geodis, la filiale logistique de la SNCF, qui créée aussi sa compagnie aérienne cargo également à des A330. Sur cet appareil, Vallair sera en mesure d’annoncer prochainement une première conversion « légère » qui sera effectuée dans le hangar de Châteauroux. La grande différence avec une conversion totale c’est qu’on ne va pas jusqu’à la grande porte cargo. Tout l’intérieur est totalement refait et on charge par les portes passagers. Nous pensons que c’est très approprié pour le e-commerce, puisque cela reste principalement des petits colis », ajoute-t-il.

200 emplois créés à Châteauroux

« 80% de notre activité est réalisée avec les loueurs. Les dix premiers loueurs mondiaux sont nos clients à Montpellier et le deviendront très vraisemblablement à Châteauroux puisque nous avons la capacité de convertir les avions mais aussi de les peindre, ce qui intéresse beaucoup les loueurs qui relivrent des avions aux nouvelles couleurs de compagnies aériennes clientes. Nous avions jusqu’à présent 100 salariés à Montpellier, 30 à Châteauroux et 30 à Luxembourg. Et nous allons créer 200 emplois à Châteauroux qui va devenir notre lieu d’activité principal, en plus de notre siège historique. Nous sommes dans une relocalisation d’activité industrielle ».