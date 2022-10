MRO : Une reprise du marché, mais différenciée

Après deux années de très fortes perturbations liées à la crise du transport aérien international consécutive à la pandémie de la Covid-19, le marché de la MRO a repris de belles couleurs. Néanmoins, selon les spécialisations des opérateurs ou les ouvertures plus ou moins rapides des marchés régionaux, le rythme et la dynamique de la reprise doivent être affinés.

Un décalage sur le rétablissement du MRO moteurs

«Je ne peux pas communiquer un chiffre d'affaires puisque ce n'est pas une information publique mais, en tout état de cause, on peut dire que la reprise est là même si le trafic aérien mondial et l'activité ne sont pas encore au niveau de 2019. Les derniers mois ont été marqués par une reprise significative avec, évidemment, des disparités régionales, un marché US qui est très fort, l'Asie qui repart hors la Chine, avec des trafics passagers intérieurs et internationaux très affectés, alors que l'activité cargo reste soutenue. Donc, nous constatons pour l'activité MRO une reprise des contrats signés et des contrats renouvelés. C'est notamment le cas des renouvellements avec Philippine Airlines ou Air Canada en moteurs, mais également des contrats «€équipements ». Il y a aussi des extensions de contrats, que ce soit en moteurs ou en équipements, encore une fois. Le niveau de reprise est encore affecté par la recherche d'optimisation des coûts en s'appuyant sur le « green time » et l'utilisation du plein potentiel des moteurs avant leur entretien complet en atelier. Si cette optimisation est toujours recherchée par les compagnies et proposée par les opérateurs MROs majeurs, on sent très bien que l'activité revient et les perspectives pour l'année prochaine, et encore plus pour l'année suivante, sont bonnes », explique Anne Brachet, vice-présidente exécutive de Air France-KLM Engineering et Maintenance. Rappelons qu'un moteur d'avion et ses modules ont un certain nombre de cycles de fonctionnement disponibles. Le temps restant à passer sous l'aile est appelé le «€green time€» dans le secteur de la maintenance aérienne civile. Si un moteur est à réviser et qu'un autre moteur a encore des cycles disponibles et un certain nombre d'heures de vol, il est possible d'utiliser ce potentiel complètement avant d'aller faire une révision moteur. Il est aussi possible de ne remplacer que certains modules en limite de potentiel a„n de prolonger l'utilisation du moteur. «€C'est quelque chose que tous les opérateurs MRO majeurs ont fait, particulièrement pendant la crise. Nos clients compagnies aériennes avaient des problèmes de trésorerie puisque l'activité s'était quasiment totalement arrêtée et, du coup, quand l'activité est repartie, nous avons beaucoup utilisé le potentiel disponible des moteurs pour éviter de s'engager dans des révisions moteurs plus onéreuses. De ce point de vue là, il y a donc eu une diminution de l'activité MRO moteurs, mais beaucoup moins de l'activité avion puisque, même si un avion ne vole pas, il faut l'entretenir sauf si on le stocke en très longue durée. Mais le «green time» a quand même une limite. À un moment donné, les moteurs devront être révisés en atelier », précise Anne Brachet. Mécaniquement, l'utilisation du «green time »sur les moteurs a créé un petit effet retard sur le total rétablissement de l'activité des opérateurs MRO qui travaillent sur la révision des moteurs. «Nous pensons que le marché MRO sera revenu au niveau d'activité de 2019 à l'horizon 2023, début 2024. Nous recommençons à engranger des contrats et accroître notre carnet de commandes, même s'il y a un encore un petit écart sur l'activité moteur. Mais nous sommes conˆ ants à long terme sur le retour d'activité. Cela va un peu dépendre de ce qu'il va se passer au niveau mondial et au niveau macroéconomique avec l'impact de la récession et de son ampleur. Pour l'activité maintenance avion, le support de notre propre flotte ou la maintenance des avions militaires, nous sommes déjà revenus aux niveaux de 2019. Le petit e- et retard est donc lié à l'activité moteurs mais nous le savions et nous l'avons anticipé ». «Tout dépend du moment que l'on considère comme la fin de la crise. En 2020, Sabena Technics a évidemment été impactée par les activités civiles. Les objectifs que nous nous étions fixés pour 2021, et au-delà, ont tous été atteints et ont permis de ramener Sabena Technics à son niveau d'avant-Covid. Avec l'année 2021, nous avons retrouvé le niveau de revenus que nous avions en 2019, de surcroît avec une meilleure performance financière. 2021 a donc été l'année de la reprise et est même un bon cru », explique, quant à lui, Philippe Rochet, président du groupe Sabena Technics. «La particularité du business model de Sabena Technics repose sur deux points majeurs : un équilibre assez parfait entre l'activité civile et militaire qu'on entretient et, le fait que l'offre MRO de Sabena Technics est majoritairement axée sur «l'airframe» (cellule de l'avion, constituée du fuselage, de la voilure, de l'empennage (stabilisateur horizontal et dérive) et du train d'atterrissage, ndlr) alors que d'autres opérateurs MRO sont davantage axés sur la maintenance équipements et moteurs. Sabena Technics n'est pas installée sur le marché des moteurs. Nous savons évidemment installer, déposer et régler un moteur mais nous n'avons aucune activité d'atelier moteurs. Les activités moteurs que nous avons sont toutes réalisées dans le cadre du secteur militaire pour lesquelles nous avons une stratégie d'externalisation auprès des grands motoristes. Nous avons eu un peu plus de mal sur nos activités de maintenance équipements car elles sont très dépendantes des heures de vols de nos clients. Elles ont donc un peu faibli mais pas de manière excessive. Quant à nos activités «airframe», elles ont connu, dès 2021, une belle reprise. Cette bonne tenue se maintient sur 2022, avec un carnet de commandes qui reprend une belle profondeur avec une visibilité intéressante ».

Sabena Technics joue la carte de la proximité

Alors que beaucoup d'experts du secteur pensaient que la crise de la Covid-19 risquait d'entraîner une consolidation au sein des ateliers MRO, il semble que, finalement, ce phénomène ne se soit pas produit. «Le positionnement de Sabena Technics est axé sur «l'airframe» avec une grande implantation en province. Dans ce domaine, je n'ai pas connaissance ou d'exemple de MRO «airframe» avec nos volumes autour de nous. Je n'ai pas, non plus, d'exemples de rapprochement ou de consolidation sur des ateliers « composants ». La consolidation est surtout intervenue dans la chaine logistique des constructeurs d'avions », précise Philippe Rochet. « L'histoire de Sabena Technics est néanmoins un exemple de consolidation à elle-seule de Dinard à Bordeaux en passant par Nîmes. Juste avant la Covid, en 2019, nous avons repris New‰EAS à Perpignan avec ses personnels, ses infrastructures et les capacités que la société de maintenance représentait. Nous ne regrettons pas cette décision parce que nous avons réussi à atteindre, à Perpignan, un bon niveau d'activité et avec des très belles compagnies aériennes européennes. Nous sommes maintenant dans un rythme de développement de Perpignan et d'augmentation des effectifs ». Même son de cloche chez Air France-KLM E&M. « À date, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait un phénomène majeur de consolidation des MRO. Cela avait été effectivement évoqué dans le cadre de la crise, mais cela n'est pas arrivé pour l'instant », explique Anne Brachet, vice-présidente exécutive de Air France-KLM Engineering et Maintenance. « En revanche, nous faisons de notre côté beaucoup de partenariats. Historiquement, nous le faisons, par exemple, avec Boeing sur les équipements du B737 ou du B777. C'est typiquement, ce que nous avons récemment annoncé avec Triumph aux États-Unis sur les nacelles. Ces partenariats peuvent aller, le cas échéant, jusqu'à la création de joint-ventures. C'est le cas pour ce qui a été annoncé avec Triumph, pour les nacelles de dernière génération comme celles du 787. Chacun des partenaires apporte ses compétences pour développer un marché et proposer un support au plus proches des opérations de nos clients, en l'occurrence les États-Unis. C'est notre stratégie de continuer et d'étendre cette politique de partenariats ». Cette politique de partenariats tous azimuts permet aussi à Air France-KLM E&M d'avoir un quadrillage géographique le plus étendu possible. « À Singapour, nous avons une joint-venture avec Sabena Technics, un atelier équipements. En propre, nous avons BarŽeld, à Miami, aux États-Unis, aussi avec de l'activité équipements. Pour le démantèlement, nous avons aussi une joint-venture avec Bonus Tech, également à Miami. Nous avons deux coentreprises avec Safran, l'une dédiée à l'entretien des nacelles basée à Dubaï, l'autre, Airfoils Advanced Solutions, qui fait des réparations de pièces moteurs, à côté de Valenciennes. Pour la réparation de pièces moteurs, nous avons aussi CRMA, qui est une liale à 100 % et basée à Elancourt (Yvelines). Il y a aussi Epcor, qui est spécialisée sur les APU, aux PaysBas. Nous avons aussi une jointventure avec Royal Air Maroc, basée à Casablanca, qui fait de la maintenance d'A320 et de Boeing 737. À Norwich, KLM UK Engineering, qui est une liale à 100 %, fait de la maintenance et des visites avions. En Chine, basée à Shanghai, nous avons une liale à 100 % qui est un atelier de révision équipements. Depuis de nombreuses années, nous avons donc une politique de partenariats ou de développement en propre, quand c'est possible, pour être à proximité des marchés que nous voulons couvrir, aux ÉtatsUnis, en Chine ou, plus globalement, en Asie. Nous avons toujours des zones où nous avons des projets. La zone Amériques est une zone très importante qui, en plus, est la première à avoir retrouvé un fort taux d'activité. Mais nous avons un réseau plutôt bien équilibré. Nous avons des implantations partout mais, au cas par cas, nous sommes à l'écoute des opportunités et des moyens de poursuivre notre politique de partenariats », précise Anne Brachet. Une démarche un peu différente de la stratégie poursuivie par Sabena Technics qui veut jouer la carte de la proximité. « Notre vision est plutôt de continuer à consolider notre offre en Europe avant de partir à l'autre bout du monde. Nous pensons qu'il y a encore de très belles marges de progression à faire sur ce marché. Le MRO, et particulièrement le MRO «airframe», est d'abord un service de proximité. Sur les dix dernières années, Sabena Technics a plus que doublé son chi¢re d'a¢aires. Et je suis convaincu qu'elle mettra moins de dix ans pour, à nouveau, le doubler car il y a encore d'importants besoins en Europe. Nous avons des clients qui sont très sensibles à leur empreinte carbone et qui évitent de déplacer des avions pour rien », explique Philippe Rochet, président du groupe Sabena Technics.

Nouvelles méthodes de travail connectées

La crise de la Covid19 n'a pas eu que des effets négatifs. Elle a aussi permis aux opérateurs MRO de continuer à faire évoluer leur o¢re, en accélérant notamment la digitalisation du secteur. « C'est souvent le mérite des périodes de crise de générer et d'impulser de l'innovation et de la performance. Cela a été décliné sur un plan de performance que nous avons concentré sur l'organisation de nos productions, ainsi que sur notre supply chain. En parallèle, nous avons poursuivi de manière soutenue nos actions en matière de digitalisation pour optimiser nos métiers. Nous sommes en fonctionnement « paperless » et nous avons développé des méthodes de travail connectées du mécanicien aux services supports », renchérit Philippe Rochet. « La crise nous a obligé à nous restructurer mais, en même temps, nous avons continué à développer les projets digitaux, en particulier pour apporter de l'innovation et une meilleure efficacité dans nos opérations, et développer la maintenance prédictive pour les propres besoins des compagnies du groupe mais aussi au service des autres clients », ajoute Anne Brachet, viceprésident exécutive de Air FranceKLM E&M. « Nous avons mis en place un portail client qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces dans les interactions avec eux. Epcor, notre liale spécialisée sur les APU, a mis en place des inspections à distance permettant aux clients d'interagir virtuellement, sans se déplacer, avec l'atelier et nous le faisons aussi pour les moteurs. Pour éviter à nos clients d'avoir de trop importantes sorties de cash, nous avons continué de développer les « opérations sous l'aile », ce qui permet de contourner les très grosses réparations ou immobilisations. La digitalisation n'a pas seulement été développée au niveau de la maintenance prédictive mais aussi dans notre propre fonctionnement, notamment au niveau du contrôle des opérations ».

Retrouvez l'intégralité de cet article dans le dossier MRO du n°2800 d'Air&Cosmos en date du 14 octobre 2022.