MRO : un marché qui repart à la hausse, mais chahuté

En 2024, le marché mondial de la maintenance aérienne aura totalement effacé les années COVID et va terminer l’année en hausse pour la première fois depuis cinq ans et les prochaines années sont bien orientées. Mais les impondérables conjoncturels liés notamment aux perturbations et au dérèglement de la chaîne d’approvisionnement, au retard de livraisons de nouveaux avions et à la reconstitution des ressources humaines, pèsent toujours le secteur.