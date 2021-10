MRO : Transmettre au mieux les compétences

Même si, globalement, le fonctionnement des visites de maintenance est le même pour les compagnies régionales que pour les transporteurs de plus grande taille, il existe des spécificités dans la gestion de la MRO qui viennent autant de l'historique de chaque transporteur régional, des types de flottes, et de la nécessité de absolue de faire voler les avions au maximum pour limiter les coûts d'immobilisation. D'où l'importante de travailler sur une maintenance internalisée le plus possible et de transmettre le savoir-faire aux nouvelles générations. [...] (2260 mots)