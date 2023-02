MRO : tous les services en ligne d'OSAC désormais disponibles en anglais

Un portail dédié pour les propriétaires étrangers d'aéronefs

Les propriétaires étrangers d’aéronefs enregistrés au registre français, les organismes en charge de leur maintenance et/ou de la gestion du maintien de leur navigabilité et les mécaniciens étrangers doivent désormais effectuer toutes leurs démarches en ligne sur le portail dédié.

Exemples de services liés aux aéronefs :

Classification des aéronefs au registre français,

Examen de navigabilité,

Délivrance d’un CDN-Export,

Etude des recommandations,

Délivrance de documents de bord,

Approbation d’un programme d’entretien,

Emission d’un laissez-passer.

Exemples de services liés à la Licence de Maintenance d’Aéronefs Partie-66 :

Instruction initiale en vue de la délivrance d’une licence,

Modification ou transfert d’une licence existante,

Habilitation d’un mécanicien à l’examen de navigabilité.

Créer un compte individuel

Pour accéder aux services digitalisés, les particuliers ou organismes étrangers non agréés par OSAC doivent créer un compte « Individuel ». Une fois connecté, l’usager peut commander et régler en ligne les services dont il a besoin, suivre l’état de ses démarches dans son « tableau de bord », échanger avec son Responsable de Surveillance et conserver l’historique de ses commandes et factures. Les usagers anglophones d’organismes français agrées par OSAC peuvent, afin de leur faciliter la navigation à travers les services d’OSAC, sélectionner l’affichage de l’ensemble des services en langue anglaise et interagir avec les services d’OSAC en langue anglaise.

Qu’elle que soit leur catégorie, les « Foreign users » peuvent également utiliser le portail en ligne pour :

Déclarer un événement de sécurité,

S’abonner à la documentation technique,

Proposer une modification d’un document,

S’inscrire à une formation,

Rechercher une Consigne de Navigabilité.