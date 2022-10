MRO : Texys Group fiabilise les opérations de maintenance

La société nivernaise capitalise sur son innovation TM-Fast ® pour pénétrer plus avant le marché du MRO. Elle entend également se positionner sur les marchés de l’avion plus électrique et de la mobilité aérienne.

Maintenance préventive améliorée Texys Group a profité du travail réalisé autour du projet collaboratif CLIMA - Conception de LIaisons Mécaniques Amortissantes - pour développer une innovation propre à lui ouvrir les portes du MRO. L’objet de sa participation à ce programme mené aux côtés d’Airbus Defence and Space consistait, en effet,