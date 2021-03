MRO : Stratasys prolonge avec Airbus

La lune de miel entre Stratasys et Airbus se poursuit. Le spécialiste de l'impression 3D a en effet annoncé qu'il avait officiellement prolongé son contrat avec Airbus pour la production de composants intérieurs de cabines en polymère imprimés en 3D. Alors que le contrat initial était axé sur la production de pièces pour l'Airbus A350, cette extension de contrat élargit la gamme de pièces imprimées pour Airbus afin d'inclure les pièces de rechange et de remplacement pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) ainsi que des pièces pour les autres types d'avions du constructeur (Airbus A300, Airbus A320, Airbus A330, Airbus A340), en plus de l'A350.

Stratasys travaille sur l'A350 avec Airbus depuis 2014 et avait à la mi-2016 annoncé que ses solutions allaient être standardisées pour la chaîne d'approvisionnement du biréacteur long-courrier. Plus précisément, il s'agissait de la certification de la résine ULTEM 9085 pour répondre aux exigences du constructeur. Lors de l'édition 2019 du salon aéronautique du Bourget, Stratasys avait aussi annoncé un panel totalement renouvelé de pièces d'intérieurs cabines et un contrat avec Boom Supersonic.