MRO : Safran continue le support des nacelles des Airbus A320neo d'Avianca

Contrat d'une durée de 4 ans pour le support des nacelles moteurs des Airbus A320neo d'Avianca

Safran Nacelles a signé avec la compagnie aérienne Avianca un contrat de quatre ans pour le support des nacelles de leurs Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Aujourd’hui, Avianca opère 17 appareils. Une croissance rapide de la flotte de l’avionneur Airbus est prévue dans les années à venir.

Dans l'atelier MRO de Safran Nacelles à Indianapolis

Avianca aura accès à un stock partagé de grands composants de nacelles (entrées d’air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d’échappement). La compagnie aérienne bénéficiera aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul – MRO- garanties OEM** dans la station de réparation de Safran Nacelles à Indianapolis aux Etats-Unis.

L'offre de services NacelleLife

Alain Berger, directeur du support et des services clients de Safran Nacelles commente : « Je suis ravi qu'Avianca réitère sa confiance en Safran Nacelles pour le support de sa flotte de nacelles A320neo, suite au premier contrat annoncé en 2019". De son côté, Albert Pérez, directeur de la maintenance de Avianca déclare: « ce contrat garantit non seulement la disponibilité de nos actifs, mais renforce également notre capacité de réaction grâce aux centres de stockage stratégiques de Safran Nacelles". Ce contrat s’effectue dans le cadre de l’offre de support et services NacelleLife TM regroupant l’ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles.