MRO : Sabena technics crée une nouvelle filiale à Toulouse

Presque 200 experts basés en France, à Singapour, Dubaï et Montréal

Cette nouvelle filiale, située à Blagnac et dirigée par Francesco Aucelli, dispose d’un effectif de presque 200 experts basés en France, à Singapour, à Dubaï et à Montréal. Avec ses agréments Part 21 J & G, Part CAMO et Part 145, ses activités couvrent le cycle de vie complet d’avions et d’hélicoptères.

50 ferry flights menés à bien

La nouvelle page Sabena technics BGC s’inscrit dans la continuité des 25 années d’expérience de ses activités qui comptent parmi ses clients plus de 75% de loueurs et de compagnies aériennes et assure le suivi de navigabilité de 300 avions ou hélicoptères. Depuis sa création, elle a géré plus de 2000 projets de modifications ; depuis 4 ans, elle amené à bien 50 ferry flights.

Cette acquisition conforte Sabena technics dans son rôle de prestataire de services

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de Sabena technics cette nouvelle structure et ses nombreux talents », déclare Philippe Rochet, CEO de Sabena technics. « Ils complètent parfaitement les savoir-faire de notre groupe avec une organisation adaptée à certains marchés que nous souhaitons développer. Couvrant les activités liées aux transitions d’avions, ils adressent en particulier le domaine des loueurs, les modifications d’avions civils et d’hélicoptères plus légères que celles réalisées par notre bureau d’études de Bordeaux, les opérations aériennes et un ensemble d’autres activités. Cette acquisition conforte Sabena technics dans son rôle de prestataire de services dédiés à l’aéronautique accompagnant toujours mieux ses clients civils et militaires autour de la mise en œuvre technique de leurs aéronefs. »