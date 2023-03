MRO : Lufthansa Technik révise le train d'atterrissage de l'A380 d'Emirates

Lufthansa Technik entretient les Airbus A380 d'Emirates

Emirates et Lufthansa Technik AG ont récemment signé deux contrats majeurs concernant des services complets de maintenance, réparation & révision (MRO) pour les avions long-courriers Airbus A380, dont la compagnie aérienne basée à Dubaï est de loin le plus grand opérateur au monde. Conformément à l'un des nouveaux accords, Lufthansa Technik révisera les trains d'atterrissage principaux des avions phares à deux étages d'Emirates. En outre, la société de MRR fournira à la compagnie aérienne une capacité supplémentaire très flexible pour la maintenance de base de l'A380, telle que les vérifications C. Ce dernier accord marque la toute première externalisation des vérifications lourdes des capacités internes complètes de MRO A380 d'Emirates vers un fournisseur externe.

Lufthansa révise les trains d'atterrissage d'Emirates pour 13 ans

Le contrat de services de trains d'atterrissage à long terme sera rempli par Lufthansa Technik Landing Gear Services. Au cours des 13 prochaines années, l'atelier spécialisé du Royaume-Uni révisera les jeux de trains d'atterrissage principaux de certains des superjumbos d'Emirates et, ce faisant, les remettra dans un état " comme neuf " avant de les livrer aux installations MRO du client pour leur réinstallation. La première de ces révisions de trains d'atterrissage devrait commencer en août 2023.

La capacité supplémentaire pour les services de maintenance de base de l'A380 sera fournie par Lufthansa Technik Philippines (LTP) à Manille, le centre de compétence du groupe Lufthansa Technik pour les vérifications lourdes sur le plus grand avion de passagers au monde. Le premier Airbus A380 d'Emirates est arrivé à LTP à la fin du mois de janvie 2023.

Hausse des capacités de révision de l'Airbus A380

Pour faire face à l'augmentation significative de la demande de services MRO sur le plus grand type d'avion de ligne commercial, LTP a récemment investi dans des capacités supplémentaires de révision de l'A380. Celles-ci devraient être mises en ligne au second semestre 2023 et accueilleront dans un premier temps des vérifications supplémentaires pour Emirates.

Si les services de maintenance de base de l'A380 constituent un tout nouveau domaine de coopération pour Emirates et Lufthansa Technik, le fournisseur de MRO et la compagnie aérienne entretiennent déjà une relation commerciale de longue date dans d'autres segments techniques.