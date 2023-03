MRO : Lufthansa Technik et Saudia Aerospace Engineering Industries signent un accord de collaboration

Lufthansa Technik fournira le support composants sur les 57 Boeing 777 et 787 de Saudia

Selon l'accord, Lufthansa Technik fournira au cours des dix prochaines années son service de support "total" des équipements et composants (TCS) sur les 57 Boeing 777 et 787 de Saudia Airlines. Le contrat TCS porte sur 39 Boeing 777 (35 777-300ER et quatre 777F) et 18 Boeing 787 (13 787-9 et cinq 787-10). Pour tous ces appareils, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) bénéficiera d'un accès 24h/24 et 7j/7 au pool mondial de composants de Lufthansa Technik. Le TCS comprend notamment une assistance AOG (Aircraft On Ground) qui garantit la livraison la plus rapide possible pour les composants à délai critique. L'accord renforcera considérablement les opérations techniques de SAEI et complétera ses propres ressources.

Numérisation des processus MRO et des chaînes d'approvisionnement connexes

Lufthansa Technik aidera également SAEI à améliorer encore ses capacités internes en matière de composants. De futurs domaines de coopération, tant en termes de portée que de fonctionnalité, notamment dans le domaine de la numérisation des processus MRO et des chaînes d'approvisionnement connexes, sont déjà envisagés. Les deux parties considèrent la collaboration sur les composants comme une base pour former le noyau de la "Communauté d'excellence MRO". Discuté initialement lors du Forum sur l'avenir de l'aviation à Riyad l'année dernière, ce concept vise à inciter les acteurs régionaux à unir leurs forces pour façonner la croissance durable de l'industrie MRO. Actuellement à un stade avancé de discussion, le projet est destiné à encourager une collaboration jugée essentielle pour une croissance durable et rapide grâce au développement du capital humain, aux technologies avancées et aux pratiques standardisées.

Créer un pôle régional de maintenance aéronautique

"La combinaison de notre position unique sur l'un des marchés aéronautiques à la croissance la plus rapide au niveau mondial - le Royaume d'Arabie saoudite - avec l'expérience et l'expertise d'un leader mondial de la MRO tel que Lufthansa Technik créera un pôle régional de maintenance aéronautique qui sera véritablement à la hauteur des ambitions stratégiques de ce secteur dans le Royaume", a déclaré Fahd H. Cynndy, directeur général de SAEI. "Nous sommes honorés d'être considérés comme faisant partie de l'impressionnant écosystème aéronautique qui évolue dans cette région très dynamique et en pleine croissance. C'est un grand plaisir pour nous de soutenir le développement du volet aviation de la Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite ", a déclaré Ziad Al Hazmi, directeur général de LTME.