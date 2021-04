La crise du Covid-19 a fortement impacté l'ensemble des compagnies aériennes. Plus spécifiquement, pour les plus petites d'entre elles, comme Transavia et ASL Airlines les visites de maintenance programmées et le suivi des avions, notamment des moteurs, ont dû s'ajouter à une exploitation perturbée, sans grande marge de manoeuvre. Mais les deux compagnies ont su malgré tour maximiser l'utilisation de leurs avions.