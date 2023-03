MRO : Joramco signe un nouvel accord de maintenance avec Emirates

Visites de type C sur les Boeing 777 de la flotte d'Emirates

Joramco, l'atelier MRO basé à Amman et filiale de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), vient de signer un nouvel accord de maintenance avec Emirates, l'une des 10 premières compagnies aériennes mondiales et le plus grand opérateur de flotte de Boeing 777 au monde. Dans le cadre de cet accord, Joramco effectuera des visites de type C sur les Boeing 777 de la flotte d'Emirates. Les travaux en atelier débuteront en mars 2023 et se poursuivront jusqu'en juin de l'année prochaine.

Jusqu'à 4 semaines de travail par avion

Cette opération se fait environ tous les 12-18 mois ou en fonction d’un nombre précis d'heures de vol effectives défini par le constructeur. Cette visite dure une semaine mais peut monter jusqu'à 4 semaines. La structure entière de l'avion est passée au peigne fin. La carlingue est passée aux ultrasons pour déceler d'éventuelles fissures. Les pièces importantes du moteur sont vérifiées ainsi que les câblages. Tous les instruments de la planche de bord doivent fonctionner parfaitement.

L'accord souligne les capacités MRO de Joramco

Commentant l'accord, le directeur général de Joramco, Fraser Currie, a déclaré : " Nous sommes ravis que Emirates ait confié à Joramco la maintenance de leurs Boeing 777. Ce dernier accord réaffirme nos capacités en tant que atelier MRO fiable et expérimenté qui fournit des services aux normes les plus élevées. Grâce à notre engagement à fournir des services de haute qualité et à offrir un service client de premier ordre, nous sommes certains que cette opportunité n'est que le début d'un voyage fructueux et à long terme."'