MRO : HAECO et GE Aerospace signent un accord de service pour le moteur CF34-10A

GE Branded Services Agreement (GBSA) pour les moteurs CF34-10A

HAECO et GE Aerospace ont signé un accord de services de marque GE (GBSA) pour les moteurs CF34-10A. Ce GBSA permettra à HAECO Engine Services (Xiamen) d'effectuer des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aux normes des équipementiers pour ce type de moteur, avec le soutien de GE. En tant que titulaire de la licence GBSA dans la région de la Grande Chine pour le CF34-10A, HAECO prévoit d'être prêt à fournir des services de moteur aux opérateurs mondiaux en 2024.

La prestation constante de services de haute qualité par HAECO

Frank Walschot, directeur général du groupe HAECO, se félicite de ce partenariat et note que l'attribution par GE de la GBSA CF34-10A à HAECO témoigne de la solide relation entre les deux entreprises ainsi que de la prestation constante de services de haute qualité par HAECO. " Ce partenariat élargi avec GE étend nos capacités de révision de moteurs au-delà des moteurs de gros avions pour inclure les moteurs de jets régionaux, et nous sommes grandement impatients de fournir des solutions de réparation et de révision de moteurs de classe mondiale aux opérateurs mondiaux de l'ARJ21 ", a-t-il ajouté.



Tom Levin, vice-président des solutions stratégiques d'après-vente pour GE Aerospace, a déclaré : " Nous sommes heureux d'ajouter un fournisseur de services de maintenance et de réparation hautement qualifié comme HAECO au réseau mondial de maintenance et de réparation du CF34. HAECO fournira un équipement d'origine et un support de révision aux clients du moteur CF34-10A et les aidera à maintenir leurs moteurs en excellent état."

Le CF34-10A équipe la famille d'avions ARJ21 de COMAC

Le CF34-10A est un turbofan avancé de la classe des 18 000 livres de poussée. Il fait partie de la famille de moteurs commerciaux CF34® de GE et a été sélectionné pour équiper la famille d'avions ARJ21 de COMAC. Le CF34-10A a accumulé plus de 406 000 heures de vol et 307 000 cycles depuis son entrée en service en 2016. La technologie avancée du moteur est parfaitement adaptée à l'exigence de conception de l'avion ARJ21 et répond aux conditions exigeantes de l'environnement diversifié de la Chine, plus précisément aux conditions de température chaude et d'altitude élevée rencontrées sur de nombreuses routes de l'ouest de la Chine.