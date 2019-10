MRO Europe 2019 : un marché à 116 milliards de dollars dans dix ans

Ouverture de salon un peu particulière pour l'édition 2019 de MRO Europe dans le grand centre de congrès ExCel London, au sud-est de la capitale britannique. Bien que certains stands étaient encore en train d'être montés, cela n'a pas empêché les visiteurs d'assister à une journée de conférences dans la "Platinum Suite", dont la plus attendue était celle consacrée aux prévisions de croissance du marché MRO à dix ans, assurée en duo par Martin Harrison, vice-président de ICF (Compagnies, Aerospace et MRO) et David Stewart, expert du cabinet CAVOK/Oliver Wyman.

"Environ 55 à 60% des livraisons d'avions pour les dix prochaines années permettront aux compagnies de croître, 40 à 45% des livraisons seront effectuées pour des remplacements d'avions", explique Martin Harrison. "La flotte globale devrait augmenter de 1000 avions par an, avec une flotte européenne qui devrait connaître des taux de croissance annuels de 3%", poursuit-il.

Reprenant en substance une étude récente du cabinet Oliver Wyman, David Stewart précise : "La demande de trafic devrait rester robuste et donc accroître la flotte globale d'avions. On estime que d'ici 2028-2029, la flotte globale devrait augmenter d'environ 12 000 avions, pour atteindre un total de près de 38 000 appareils. La part des monocouloirs dans cet ensemble devrait passer de 56% en 2018 à 66% en 2028, grâce à leurs coûts opérationnels, leur rayon d'action et leurs capacités, qui leur permet maintenant d'arriver sur un territoire qui était autrefois réservé aux gros-porteurs. Le marché MRO devrait bénéficier logiquement de cet accroissement de la flotte globale et nous estimons que le marché de la maintenance global devrait passer de 77,4 milliards de dollars en 2018 à près de 116 milliards de dollars en 2028-2029".

