MRO Europe 2019 : Eaton conclut un partenariat avec OEMServices pour s'étendre en Russie

Eaton, fournisseur de produits et de technologies pour systèmes hydrauliques et solutions de moteurs a finalisé avec OEMServices un contrat MRO à long terme pour des opérateurs d'Airbus et de Boeing. Ce contrat permettra à Eaton d'adresser de nouveaux marchés en Russie pour les opérateurs d'Airbus A320, A330, A330, A340, de Boeing 777 et 787.

OEMServices est un fournisseur de services de logistique pour l'industrie aérienne. Il s'agit d'une coentreprise formée par Diehl Aerospace, Liebherr Aerospace, Thales Avionics et Safran. Cette co-entreprise a été crééé pour fournir aux compagnies aériennes des solutions intégrées en regroupant les capacités, les compétences et l'expertise de multiples OEM.