MRO Europe 2019 : AFI KLM E&M officialise une activité démantèlement et sourcing d'avions

AFI KLM E&M a profité du salon MRO Europe qui s'est déroulé à Londres du 14 au 17 octobre pour mettre la lumière sur une nouvelle entité "Teardown Management" (sourcing d'avions, gestion de leur démantèlement et revalorisation des actifs récupérés), développée depuis 2016 et qui va permettre d'améliorer son approvisionnement en équipements et moteurs de rechange.

Depuis 2018, le groupe a ainsi finalisé l'acquisition de deux Boeing 777-200ER. Les moteurs GE90-94B des avions ont été contrôlés et remis en conformité avant d'être mis à disposition (via les ateliers de maintenance du Groupe) comme solution d'échange pour les compagnies clientes du support d'AFI KLM E&M pour ce type d'avion et ce type moteur. Plusieurs centaines de pièces sur ces avions seront recertifiées avant d'être revendues ou d'alimenter le réseau mondial des spare pools et des ateliers d'AFI KLM E&M, contribuant ainsi à l'amélioration du niveau de service délivré à ses clients et à la réduction des coûts de maintenance pour ses clients.

Les actifs de démantèlement peuvent être prises en charge en interne chez KLM UK Engineering, titulaire d'une capacité sur les avions monocouloirs, et chez Bonus Tech s'agissant de moteurs, ou par des partenaires. Les actifs récupérés sont ensuite contrôlés, révisés et recertifiés, avant de venir alimenter ses ateliers de maintenance et pools dans le monde. Les pièces peuvent également être vendues sur le marché d'occasion, via la co-entreprise de trading AAF Spares.