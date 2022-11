MRO : Cirium lance une première phase du suivi de la maintenance des avions par satellite

Suivre et programmer les futures opérations de maintenance sur avions

Cirium lance la première fonctionnalité de suivi de la maintenance des avions par satellite de l'industrie aéronautique intégrée à son module Ascend Profiles. La nouvelle fonctionnalité Ground Events permet aux fabricants d'avions et de moteurs, aux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de refonte, aux fournisseurs de pièces, aux loueurs et aux assureurs de suivre et de programmer les futures opérations de maintenance sur les avions. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises sont en mesure de mieux comprendre quand et où les dernières opérations de maintenance ont été effectuées et d’anticiper la prochaine révision.

Savoir comment et où les budgets de maintenance sont alloués par les exploitants ou les propriétaires

Elle permet également d'identifier les mouvements d'avions et de savoir comment et où les budgets de maintenance et pour les pièces de rechange sont alloués par les exploitants ou les propriétaires afin de définir des stratégies. Jeremy Bowen, PDG de Cirium, déclare : « Nous sommes des innovateurs et cherchons constamment à faire surgir de nouvelles idées afin de dynamiser l'industrie aéronautique. En suivant l’ensemble des opérations effectuées sur un avion au sol, nous pouvons identifier si cela concerne un réaménagement de cabine, la création d’une nouvelle image de marque, une activité de maintenance ou une remise en service. »

Focus sur les avions immobilisés plus de sept jours

La première phase de la nouvelle fonctionnalité Ground Events s'intéresse aux avions immobilisés plus de sept jours au sol et identifie leur immatriculation, leur âge, l'aéroport, la date et l'heure d'arrivée, la date et l'heure de départ ainsi que la durée de l'opération effectuée au sol (en jours). Pour certaines compagnies aériennes bien définies, la fonctionnalité met en lumière les différents types d’opérations de maintenance et le fournisseur. La nouvelle fonctionnalité démontre la puissance de la combinaison des données avancées et inégalées de suivi des flottes et des vols par satellite de Cirium avec les emplacements MRO et les différentes informations MRO.

La fonctionnalité révèle qu'Air France a réaménagé les cabines de 15 de ses Airbus A330

À titre d’exemple, la fonctionnalité révèle qu'Air France a réaménagé les cabines de 15 de ses Airbus A330 pour les adapter aux intérieurs de son A350. Cela reflète la volonté du transporteur d’améliorer l'expérience des passagers et s’est révélé bénéfique pour la compagnie aérienne lors de la reprise post-Covid du trafic aérien. Les 15 A330 et leurs cabines réaménagées étaient prêts pour leur remise en service en juillet 2020. Parallèlement, la fonctionnalité révèle comment Lufthansa a remis en service cinq de ses Airbus A340 qui devaient être retirés, car la pandémie a affecté les livraisons d’avions neufs.

Elle a également enregistré le partenariat de la compagnie aérienne avec IAC à Dublin visant à repeindre les A340 aux nouvelles couleurs de Lufthansa ainsi que les contrôles de maintenance réguliers ayant été effectués par Lufthansa Technik Malta, Lufthansa Technik Philippines et Joramco. Compte tenu de la demande accrue pour l'expédition d'EPI pendant la pandémie et de l'essor du commerce électronique, les données des opérations effectuées au sol de Cirium révèlent comment Federal Express (FedEx) a su optimiser sa flotte et tirer profit de solides relations avec son fournisseur de maintenance. FedEx a développé son fret aérien avec des avions plus récents, d’environ un à huit ans, et a maintenu un cycle de maintenance constant de deux ans.

Ground Events s’intègre dans l'interface utilisateur (UI) Ascend Profiles

La fonctionnalité Ground Events s’intègre dans l'interface utilisateur (UI) Ascend Profiles qui regroupe des renseignements sur les avions des compagnies aériennes et des loueurs et fournit des informations instantanées sur les types d'avions, les emplacements dans les aéroports, les OEM, les MRO et bien plus encore. Cette fonctionnalité est disponible sous forme d'application et fonctionne sur ordinateur, mobile et tablette. Complément d'informations.