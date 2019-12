MRO : China Southern fait appel à AFI-KLM E&M pour ses Airbus A350

Alors que l'Airbus A350 vient tout juste d'entrer dans la flotte de China Southern Airlines, cette dernière vient de signer un contrat MRO de support équipements avec AFI KLM E&M pour l'ensemble de vingt Airbus A350. Le programme de maintenance inclut l'entretien, les réparations et les services logistiques. En plus des "pools" globaux à Paris, à Singapour et à Détroit, l'opérateur accède à un pool de pièces régional basé à Shanghai ainsi qu'à un MBK (Main Base Kit) à Guangzhou et à Beijing.

Grâce à ce pool régional, AFI KLM E&M peut immédiatement prendre en charge la flotte A350 de China Southern Airlines dans n'importe quelle escale en Chine, supprimant ainsi les risques de retard opérationnels dus aux longs processus de dédouanement et de transport en cas d'expédition d'équipements depuis d'autres pays.