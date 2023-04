MRO : Barfield signe un accord sur trois ans avec AerCap Materials

Accord sur trois ans

Barfield Inc, filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur le continent américain, a conclu un accord de réparation de trois ans avec AerCap Materials, filiale du loueur AerCap. L'accord couvre un large éventail de références afin de soutenir la clientèle d'AerCap Materials et d'assurer un service de réparation de la meilleure qualité.

Plus grande prévisibilité dans les délais d'exécution des ateliers de réparation

“Nous sommes heureux de poursuivre notre accord de service avec Barfield, qui est pour nous un partenaire de confiance depuis de nombreuses années,” a déclaré Aimee Craig, PDG d'AerCap Materials. “Compte tenu des difficultés actuelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce partenariat nous permet d'offrir à nos clients une plus grande prévisibilité dans les délais d'exécution des ateliers de réparation, ce qui constitue un avantage significatif, en particulier dans l'environnement actuel.”

AerCap Materials : un acteur crucial peu connu

AerCap Materials est un acteur crucial et peu connu. Il s'agit du premier distributeur mondial de matériaux pour cellules et moteurs d'avions commerciaux et de fabricants de moteurs de premier plan. Fondé en 1971 sous le nom de The Memphis Group et intégré à la famille AerCap en 2021, il propose un éventail de solutions allant de la distribution de pièces détachées au financement de équipements.