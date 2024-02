MRO : AFI-KLM E&M signe avec la low cost australienne Bonza

AFI KLM E&M et la low cost australienne Bonza ont conclu un accord pour assurer le support des équipements de la flotte Boeing 737 MAX 8 de la compagnie aérienne, qui est en pleine croissance. Le support défini par AFI KLM E&M couvre un large périmètre adapté aux besoins de Bonza, incluant des services de réparation, l'accès au pool et la fourniture d'un kit de base principal, ainsi qu'un support logistique et AOG pour la cellule et les LRU du moteur LEAP-1B. Il sera géré et livré depuis les centres de logistique et de distribution d'AFI KLM E&M à Amsterdam, Miami et Kuala Lumpur.

6 avions dans la flotte de Bonza Airlines

Tommaso Auriemma, Vice-Président des Ventes pour l'Asie et le Pacifique chez AFI KLM E&M, a ajouté : " Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Bonza. En signant cet accord, AFI KLM E&M étend sa présence sur le marché du 737 en Océanie et renforce la pertinence et l'attractivité de ses solutions sur toutes les générations de 737, y compris le MAX. Nous sommes impatients de soutenir le développement des opérations de Bonza, une compagnie aérienne jeune et dynamique, par le biais d'une coopération à long terme, en commençant par le support des équipements de sa flotte", déclare Tommaso Auriemma, Vice-Président des Ventes pour l'Asie et le Pacifique chez AFI KLM E&M.

Bonza est la nouvelle et unique compagnie aérienne indépendante low cost d'Australie, qui permet aux Australiens d'explorer davantage leur propre territoire pour un prix abordable. La carte actuelle des itinéraires de Bonza comprend 3 bases et 38 itinéraires vers 21 destinations, en mettant l'accent sur les marchés non desservis et mal desservis. Bonza est la première compagnie aérienne au monde à adopter une approche basée uniquement sur une application, le seul moyen de réserver directement étant l'application Fly Bonza. La compagnie a débuté ses activités le 31 janvier 2023 et dispose pour l'instant d'une flotte de six Boeing 737 MAX 8.