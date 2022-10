MRO : AFI-KLM E&M en soutien d'Aeroitalia pour le lancement de ses opérations commerciales

AFI-KLM E&M vient d'annoncer un contrat de support équipements pour la flotte de Boeing 737NG de la petite compagnie italienne AeroItalia, pour accompagner le lancement de ses opérations commerciales, effectif depuis le mois d'avril 2022. AFI-KLM E&M mettra en oeuvre une gamme de services incluant l'entretien des équipements, l'accès à un stock partagé d'équipements, le support logistique et la mise en place de stocks locaux.

Longue expérience d'AFI KLM E&M sur les Boeing 737/737NG

AFI KLM E&M accompagnera AeroItalia en se basant sur sa longue expérience du 737/737NG, acquise au fil des années auprès des flottes de ses compagnies mères et de nombreuses autres compagnies aériennes. Grâce à cette expertise, combinant l’expérience d’un opérateur et les compétences d'un fournisseur de services de maintenance et d'entretien, AFI KLM E&M fournit un support d'équipements adapté aux défis opérationnels de chaque compagnie aérienne, qu'il s'agisse de grands acteurs ou de jeunes entreprises telles qu'AeroItalia. La nouvelle compagnie aérienne italienne bénéficiera également de chaînes logistiques robustes, soutenues notamment par les multiples connexions quotidiennes entre Amsterdam, Rome et Milano Linate, afin de garantir un approvisionnement régulier et ponctuel en cas de besoin.

AeroItalia souhaite ouvrir des lignes vers les Etats-Unis et l'Amérique Latine en 2023

AeroItalia a obtenu son certificat de transporteur aérien (AOC) en avril 2022 et a débuté ses opérations en juillet au départ de son hub de Forli. Son PDG, Francesco Gaetano Intrieri, est un ancien consultant du ministère italien des infrastructures et des transports. Son président est l'homme d'affaires brésilo-colombien German Efromovich, auparavant propriétaire de la compagnie colombienne Avianca. Pour l'instant, la compagnie opère une quinzaine de lignes régulières et charter en Italie, mais aussi vers la Grèce, Malte et la Roumanie. Elle ambitionne d'ouvrir des lignes vers les Etats-Unis et l'Amérique Latine en 2023.