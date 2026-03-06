Moyen-Orient : Planet Labs impose un délai d’accès aux images satellites couvrant certains pays

Le 5 mars, Planet Labs a annoncé dans un courrier à ses clients que l’accès aux images satellites couvrant plusieurs pays du Golfe subira désormais et jusqu’à nouvel ordre un délai de 96 heures, soit quatre jours. Les pays concernés accueillent tous des installations militaires et des forces armées américaines et alliées et font tous l’objets de frappes depuis le début de la riposte iranienne à l’opération Epic Fury. La zone d’intérêt désignée inclut les pays du Golfe, l’Irak et le Koweït. Planet Labs justifie sa décision par l’intention de ne pas donner l’occasion d’analyser en temps réel les dégâts infligés par l’Iran contre les Etats-Unis ou leurs alliés. Planet précise que c’est temporaire dans le but de protéger le personnel et les opérations en temps de guerre.