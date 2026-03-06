Moyen-Orient : Planet Labs impose un délai d’accès aux images satellites couvrant certains pays
Moyen-Orient : Planet Labs impose un délai d’accès aux images satellites couvrant certains pays
La société américaine qui pilote la plus large flotte au monde de satellites d’observation de la Terre impose un délai de 96 heures avant l’accès aux dernières images satellites de certains pays du Golfe. Tous ces pays concernés accueillent des forces armées américaines ou alliées.

Le 5 mars, Planet Labs a annoncé dans un courrier à ses clients que l’accès aux images satellites couvrant plusieurs pays du Golfe subira désormais et jusqu’à nouvel ordre un délai de 96 heures, soit quatre jours. Les pays concernés accueillent tous des installations militaires et des forces armées américaines et alliées et font tous l’objets de frappes depuis le début de la riposte iranienne à l’opération Epic Fury. La zone d’intérêt désignée inclut les pays du Golfe, l’Irak et le Koweït. Planet Labs justifie sa décision par l’intention de ne pas donner l’occasion d’analyser en temps réel les dégâts infligés par l’Iran contre les Etats-Unis ou leurs alliés. Planet précise que c’est temporaire dans le but de protéger le personnel et les opérations en temps de guerre.

L’Iran peut acquérir, notamment via des sociétés tierces, des images de Planet Labs, et s’en servir pour guider ses opérations si elles sont assez fraîches. A ce titre, le taux de revisite des constellations satellites de Planet Labs est un des meilleurs étant donné la taille de la flotte avec plusieurs dizaines de satellites d’observation optique-infrarouge à haute résolution avec les gammes SkySat et Pelican, et plusieurs centaines de nanosatellites – cubesats – d’observation optique à résolution moyenne avec les SuperDove.

Le flux continu d’images satellites couvrant l’Iran reste néanmoins accessible. Planet Labs fait partie des sociétés d’observation de la Terre en contrat avec le National Reconnaissance Office (NRO), qui centralise les opérations spatiales de reconnaissance et dont le travail en amont d’Epic Fury a été capital. Planet est également en contrat avec d’autres gouvernements, dont l’Allemagne.

L’Iran peut acquérir, notamment via des sociétés tierces, des images de Planet Labs, et s’en servir pour guider ses opérations si elles sont assez fraîches. A ce titre, le taux de revisite des constellations satellites de Planet Labs est un des meilleurs étant donné la taille de la flotte avec plusieurs dizaines de satellites d’observation optique-infrarouge à haute résolution avec les gammes SkySat et Pelican, et plusieurs centaines de nanosatellites – cubesats – d’observation optique à résolution moyenne avec les SuperDove.

