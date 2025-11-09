Moyen-Orient : le vrai/faux décollage de Riyadh Air
Moyen-Orient : le vrai/faux décollage de Riyadh Air
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 09 novembre 2025 à 17:30

1224 mots

Moyen-Orient : le vrai/faux décollage de Riyadh Air

Le 26 octobre dernier, la compagnie saoudienne Riyadh Air a opéré son premier vol « passagers » entre Riyadh et Londres-Heathrow. Mais il ne s’agit pas proprement dit d’un vol commercial, puisque l’avion ne transportait que du personnel de la compagnie aérienne, des représentants du Fonds d’investissement public (PIF) et d’invités triés sur le volet. Néanmoins, le lancement des vols commerciaux de Riyadh Air est maintenant imminent et devrait vraisemblablement intervenir d’ici la fin de l’année.

Rarement une compagnie aérienne aura autant « feuilletonné » le laps de temps s’écoulant entre l’annonce officielle de sa création et le lancement officiel de ses premiers vols commerciaux. Qu’elle semble loin cette réception de juin 2023 à l’hôtel Crillon, en amont de l’avant-dernier Salon aéronautique du Bourget, où Tony Douglas, directeur

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
09/11/2025 17:30
1224 mots

Aviation Civile

Rarement une compagnie aérienne aura autant « feuilletonné » le laps de temps s'écoulant entre l'annonce officielle de sa création et le lancement officiel de ses premiers vols commerciaux. Qu'elle semble loin cette réception de juin 2023 à l'hôtel Crillon, en amont de l'avant-dernier Salon aéronautique du Bourget, où Tony Douglas, directeur général de Riyadh Air était venu annoncé la création et

