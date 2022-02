Moment embarque avec Air Sénégal

La compagnie Air Sénégal a choisi le système de connectivité Flymingo Box pour équiper sa flotte d'Airbus A319 et A321. Le serveur Flymingo Box, développé par la société Moment, embarque une technologie de pointe qui permet aux passagers des avions de se connecter à un cloud local et d'accéder à des contenus de streaming, ainsi qu'à des services digitaux directement depuis le navigateur de leurs appareils connectés (smartphone, tablette ou pc). Flymingo Box est une solution hybride, disponible en version batterie ou alimentation par l'avion, capable de stocker un catalogue de 10 000 heures de contenu et de le diffuser simultanément auprès de 100 passagers à bord, une caractéristique distinctive pour les compagnies aériennes.

20 compagnies utilisent Flymingo

Air Sénégal opère ses vols depuis l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar et dessert un total de 19 lignes, incluant des destinations nationales et régionales, ainsi que quatre destinations européennes, dont Paris, Marseille et Barcelone. Après avoir étudié plusieurs solutions digitales de divertissement passager (IFE), Air Sénégal a choisi Flymingo Box, la solution W-IFE développée par Moment, déjà adoptée par une vingtaine d'autres compagnies clientes internationales (Air France, Air Cairo, Air Côte d'Ivoire, LOT, S7 etc...). La compagnie Air Sénégal a été convaincue par ses principales caractéristiques tels que le fonctionnement de la batterie, son installation sans effort dans l'avion, ainsi que la mise à jour dynamique des contenus. « Alors qu'Air Sénégal cherchait à renforcer sa stratégie commerciale sur les segments des voyages d'agrément et d'affaires, nous devions développer des services à bord avancés », a déclaré Mamadou Ba, directeur exécutif performance d'Air Sénégal. « La société Moment s'est avérée avoir de solides capacités pour nous aider à créer des services digitaux et accélérer notre croissance. Avec Flymingo Box, nous avons trouvé une solution compacte, puissante et facile à déployer. Ses fonctionnalités uniques nous permettent d'offrir aux clients voyageant sur nos vols moyen-courriers un service de divertissement fiable disposant d’un catalogue de contenus attractif ».