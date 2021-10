MKU, l'entreprise indienne qui monte

MKU est une société fondée en 1985, relativement méconnue en Europe, elle a pourtant tout d’une success story à l'Indienne. Ainsi, la société compte déjà parmi ses clients prestigieux les armées américaines et espagnoles qui utilisent ses gilets pare balles et ses casques lors de leurs opérations extérieures depuis 2003.

Blindages et kits de protection modulaires pour hélicoptères

Dans le domaine des hélicoptères, MKU propose des solutions de protection balistique modulaires pour avions et hélicoptères. Leur conception, fruit d’un dialogue constant avec les forces armées de plusieurs pays leur permet d'être intégrés facilement, c’est à dire sans avoir à modifier la structure de l’aéronef à protéger. Depuis trente ans, MKU a ainsi équipé pas moins de 250 hélicoptères. Parmi les types de machines équipées, figurent bien sur les Mi-8 et Mi-17 de conception russe mais pas seulement. MKU équipe aussi les Bo-105, Puma et autres Super-Puma d’Airbus Helicopters. Les kits de protection modulaires de MKU ont aussi séduit les utilisateurs de voilures tournante américaines tels que le fameux UH1 Huey, les UH-60 en Asie ainsi que les CH-53 en Allemagne. Des discussions seraient également en cours pour fournir des kits à des utilisateurs de NH90.

Combat Proven et A320...

Parmi les plus grandes fiertés de MKU figure le cas d’un MI-17 des forces armées mexicaines, qui, lors d’une opération contre des narco trafiquants a été exposé à des tirs nourris d’armes automatiques pendant plusieurs minutes et qui est rentré à sa base avec un équipage sain et sauf. En parallèle MKU réfléchit à des kits de protection pour les avions commerciaux de type Airbus A320, plusieurs compagnies aériennes opérant en zone dangereuse pourraient protéger le cockpit et les zones de repos des équipages. Toujours dans le domaine aérien, le centre de recherche indien de MKU veut monter en compétences en étudiant l’intégration de charges utiles tels que des capteurs optroniques sur des hélicoptères, des avions et des drones.

... JVN, monoculaires et gilets pare-balles

MKU œuvre également dans le domaine des JVN. Au salon Milipol, la société va présenter une petite merveille technologique, sous forme de monoculaire extrêmement léger. Pour ce faire, MKU a notamment travaillé avec Thales au cours des 3 dernières années pour développer ce monoculaire de vision nocturne très polyvalent. Ultra léger, sa masse n'est que de 270 g. Enfin, dans le domaine des gilets pare-balles, MKU est probablement la première société à concevoir un tel type d'équipement en tenant compte de la morphologie féminine.