Mitsui Bussan Aerospace acquiert six AW139 supplémentaires

6 AW139 supplémentaires

Mitsui Bussan Aerospace (MBA), distributeur agréé des modèles d'hélicoptères Leonardo AW139, AW169 et AW189 au Japon, a annoncé avec Leonardo des commandes récemment signées pour un total de six AW139, afin de répondre aux besoins de diverses opportunités à venir dans le pays. Ces dernières commandes confirment le succès de l'AW139 au Japon, où près de 70 appareils sont actuellement en service.

Garde-côtes

La flotte d'AW139 dans le pays s'accroît rapidement grâce à de nouvelles livraisons qui font suite à des commandes antérieures et prévues pour des utilisateurs finaux dans le pays, dont deux appareils pour les gardes-côtes japonais (sur les 21 AW139 commandés par cet opérateur) et deux pour l'Agence de police nationale japonaise cette année. En outre, trois AW139 seront remis en 2024 aux services de lutte contre l'incendie et de secours en cas de catastrophe de la préfecture d'Ishikawa, au ministère du territoire, des infrastructures et des transports de Hokuriku et aux services de lutte contre l'incendie et de secours en cas de catastrophe de la préfecture de Saitama, respectivement.

Plus de 150 hélicoptères de différents types

L'AW139 s'est révélé extrêmement performant au Japon : aujourd'hui, les AW139 en service au Japon ont accumulé plus de 110 000 heures de vol, effectuant plusieurs opérations utilitaires et soutenant plusieurs préfectures et autorités municipales. Plus de 150 hélicoptères de différents types, dont l'AW139, sont en service au Japon et sont utilisés pour un large éventail de missions, notamment le maintien de l'ordre, les services médicaux d'urgence, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies, les secours en cas de catastrophe, le transport de personnalités et d'entreprises, la collecte d'informations par voie électronique et les services maritimes.