Hélicoptères : salve de contrats pour Leonardo

12 AW139 supplémentaires au Moyen-Orient

Le dernier salon mondial de l'hélicoptère ou HAI HeliExpo a été l'occasion pour Leonardo d'annoncer de nouvelles ventes pour son AW139 et de renforcer ses positions chez deux de ses clients au Moyen-Orient. Abu Dhabi Aviation a ainsi commandé six exemplaires supplémentaires livrables sur la période 2024-2026. L'opérateur avait signé un contrat sur trois Leonardo AW139 en 2022 avec un exemplaire livré et les deux autres attendus pour cette année. Abu Dhabi Aviation utilise ses AW139 en mission offshore pour le compte de l'industrie pétrolière. De son côté, le saoudien The Helicopter Company s'est engagé sur six AW139 supplémentaires assortis de 20 options. L'année dernière, un premier achat avait porté sur 16 Leonardo AW139 auxquels s'ajoutaient six options.

Lettres d'intention sur plus de 50 AW09

HeliExpo a aussi été l'occasion pour Leonardo de présenter son monomoteur AW09 sous la forme d'une maquette à l'échelle 1. Et d'en profiter pour annoncer des lettres d'intention ou "contrats préliminaires d'achat" sur plus de 50 unités auprès d'une jolie brochette de clients dont Aero Service Representação (Brésil), Synerjet Latina SA (Colombie, Pérou et Chili), Helitech Asia (Asie du Sud-Est), Safomar (Afrique du Sud), Diskopsa (Panama et Guatemala), Heliflite (Oceanie) et Aero Facility (Japon). Sur le marché US, le partenariat avec Metro Aviation, spécialisé dans l'évacuation médicale d'urgence, devrait aider à la pénétration de l'AW09 en Amérique du Nord.

8 AW139 en Australie et AW169M en Autriche