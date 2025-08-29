Missiles longue portée ERAM américains en Ukraine : l'autorisation officiellement confirmée, les modèles de missiles désormais connus

Un récent communiqué de presse confirme que l’Ukraine pourra acquérir 3350 missiles de croisière low cost et longue portée du programme américain Extended Range Attack Munition (ERAM). Le communiqué permet de connaitre les modèles exacts qui seront fournis, les pays ayant aidés à cet achat ainsi que le coût estimé à l’achat.
Il y a une semaine, le Wall Street Journal annonçait que les États-Unis avaient autorisé la vente de 3350 missiles de croisière Extended Range Attack Munition (ERAM) à l'Ukraine. Cependant, au moment de l'annonce du journal américain, aucune confirmation officielle n'avait été publiée... jusqu'au 28 août dernier. En effet, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a annoncé hier que le Département d'État américain (équivalent au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) autorisait la vente de 3350 missiles ERAM à l'Ukraine. L'autorisation précise les pays ayant co-financé cette vente, à savoir le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et les États-Unis et ce, pour un montant total estimé à 825 millions de dollars (soit 707,32 millions d'euros).
Autre information importante, le missile en question. Comme expliqué dans cet article, le programme américain ERAM vise à développer rapidement un missile de croisière longue portée et low cost pour l'Ukraine. Si 16 industriels avaient participé aux premières phases, seules deux ont été sélectionnées pour la phase finale : Zone 5 et CoAspire. De fait, au moment de l'annonce du Wall Street Journal, le modèle exact du missile n'était pas connu. Finalement, l'autorisation publiée par la DSCA annonce que les industriels américains seront Zone 5 et CoAspire : les deux modèles seront envoyés en Ukraine !
CoAspire a choisi de développer une munition gardant la taille physique d'une bombe de la classe des 500 lb (Mk 82 ou encore GBU-38). Une fois largué, le Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM) déplie ses ailes et allume son propulseur pour se diriger vers sa cible. CoAspire précise que les coûts de production ont été fortement diminués par l'utilisation d'imprimantes 3D. L'entreprise américaine a été plus loin que le programme ERAM, notamment en proposant une capacité de tir du RAACM depuis le pont d'un navire ou encore depuis un lance-roquettes multiple, en plus des Su-27 Flanker et MiG-29 Fulcrum ukrainiens, grâce à l'ajout d'un booster. Il peut également être largué en nombre depuis un avion de transport grâce au kit Rapid Dragon.
Zone 5 a développé le Rusty Dagger (en français, le Poignard Rouillé), qui se présente sous la forme d'un missile de croisière de faible taille, avec des ailes déployables et un empennage en V. Concrètement, ce dernier ressemble fortement au missile de croisière JASSM de Lockheed Martin, en bien plus petit bien évidemment. L'industriel américain précise que son missile a une portée supérieure à 926 kilomètres, une capacité de suivi de terrain pour les vols en très basse altitude ou encore une capacité d'attaquer la cible sous un angle élevé.
Dans les deux cas, des prototypes ont été utilisés pour des essais en vol sous un A-4 Skyhawk d'une entreprise militaire privée. Enfin, si leurs capacités propres ne sont pas connues, il est possible de connaitre leurs capacités minimales grâce aux détails du programme ERAM (après l'image ci-dessous).
