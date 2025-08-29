Missiles longue portée ERAM américains en Ukraine : l'autorisation officiellement confirmée, les modèles de missiles désormais connus

Confirmation de vente

Il y a une semaine, le Wall Street Journal annonçait que les États-Unis avaient autorisé la vente de 3350 missiles de croisière Extended Range Attack Munition (ERAM) à l'Ukraine . Cependant, au moment de l'annonce du journal américain, aucune confirmation officielle n'avait été publiée... jusqu'au 28 août dernier. En effet, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a annoncé hier que le Département d'État américain (équivalent au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) autorisait la vente de 3350 missiles ERAM à l'Ukraine. L'autorisation précise les pays ayant co-financé cette vente, à savoir le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et les États-Unis et ce, pour un montant total estimé à 825 millions de dollars (soit 707,32 millions d'euros).

Autre information importante, le missile en question. Comme expliqué dans cet article, le programme américain ERAM vise à développer rapidement un missile de croisière longue portée et low cost pour l'Ukraine. Si 16 industriels avaient participé aux premières phases, seules deux ont été sélectionnées pour la phase finale : Zone 5 et CoAspire. De fait, au moment de l'annonce du Wall Street Journal, le modèle exact du missile n'était pas connu. Finalement, l'autorisation publiée par la DSCA annonce que les industriels américains seront Zone 5 et CoAspire : les deux modèles seront envoyés en Ukraine !