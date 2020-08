Missiles de croisière, les futures technologies sont à l'étude

Innovations et partenariats

Le MCM Itp, acronyme de Materials & Componments for Missiles Innovation & Technology Partnership (littéralement matériaux et composants pour l’innovation en matière de missiles et de partenariat technologique) est un fonds de re- cherche sponsorisé par la DGA et Dstl (Defence Science and Technology Laboratory), ouvert à toutes les sociétés françaises ou britanniques, ainsi qu’aux institutions académiques.

Sixième édition

C’est la sixième édition que connaît ce haut rendez-vous de la technologie, lancé en 2008, dont l’objectif reste toujours le même : identifier et développer les technologies exploitables pour la prochaine génération de systèmes de missiles à l’horizon 2030. Depuis sa création, le MCM Itp a permis de conduire plus de 200 projets de recherche impliquant plus de 150 organisations différentes. Il est financé à parts égales par les gouverne- ments français et britannique, ainsi que les partenaires industriels à hauteur de 13 M€.

TRL3 à TRL4

MCM Itp est ainsi devenu la pierre angulaire de la recherche collaborative et des programmes de démonstration technologique pour les systèmes de missiles franco-britanniques. Et pourrait évoluer sous forme de CW Itp, autrement dit Complex Weapons Innovation & Technology Partnership, en ouvrant le champ d’application sur une plus large échelle, permettant également de passer de projets de TRL3 à TRL4 (Technology Readiness Level – niveau de maturité technologique)...

Article à (re)découvrir en téléchargeant le pdf ci dessous :