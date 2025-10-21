Missile supersonique et cible à faible signature radar : la Marine nationale enchaîne les interceptions réussies

Cible rapide et à faible signature radar

Ce 15 octobre 2025, l'équipage de la frégate de défense aérienne Forbin (D620, classe Horizon) était au poste de combat. S'il s'agissait d'un entrainement, la cible visée n'était pas du tout évidente : une bombe propulsée AASM, larguée par un Rafale français. De manière presque totalement automatisée, le système Principal Anti-Air Missile System (PAAMS) a détecté, identifié la cible comme une menace et engagé celle-ci avec un tir de missile antiaérien longue portée Aster 30.

Cet entrainement, effectué en coopération avec la Direction Générale de l'Armement, confirme que les capacités de détection, suivi et d'interception du navire d'une cible aérienne véloce (rapide) et présentant en même temps une faible signature radar. Pour rappel, le système antiaérien maritime PAAMS a été développé et est produit par Eurosam (France et Italie) et UKAMS (Royaume-Uni). Il comprend un radar multi-fonction (diffère en fonction des marines), des consoles au sein du poste de commandement du bâtiment équipé, de cellules lance-missiles verticales Sylver et bien évidemment, des missiles Aster en tant qu'intercepteurs. Il permet à un navire équipé de détecter, suivre et détruire une large gamme de menaces aériennes, y compris l'engagement quasi-simultané de plusieurs cibles (8 missiles lancés en moins de 10 secondes).