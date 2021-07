Mesures sanitaires : Air France lance le service "Ready to Fly"

Tranquilliser un peu plus ses passagers face à l'accumulation de contrôles sanitaires. C'est l'objectif d'Air France qui vient de lancer un nouveau service de vérification des documents de voyages, baptisé "Ready to Fly". Avec ce service, Air France propose à ses clients d'avoir la confirmation avant de se rendre à l'aéroport qu'ils détiennent l'ensemble des documents et justificatifs sanitaires indispensables pour leur voyage. Sur les vols éligibles, ceux-ci sont invités par email, quelques jours avant le départ, à transmettre à Air France leurs documents d'ordre sanitaire via une plateforme en ligne. Ces documents sont alors vérifiés et sous réserve de leur conformité, un message de confirmation est adressé au client. Les cartes d'embarquement émises porteront alors la mention "Ready to Fly" permettant une prise en compte rapide par les équipes Air France en aéroport le jour du départ. En cas de dossier incomplet, un message de notification est envoyé, invitant le client à transmettre les justificatifs manquants ou là les présenter à l'aéroport le jour de leur voyage.

D'abord la Corse et l'outremer

Le service est gratuit et facultatif et rend aussi le parcours client en aéroport beaucoup plus fluide, en évitant des contrôles successifs. Testé depuis le mois de juin, "Ready to Fly" sera proposé à compter du 17 juillet sur les vols au départ de Paris vers la Corse et les destinations d'outremer, avant d'être déployé progressivement au cours de l'été sur un nombre croissant de destinations. Rappelons aussi que depuis le début de la crise, Air France propose déjà un service d'informations sur les mesures sanitaires sur le site www.airfrance.traveldoc.aero.