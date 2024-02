Mer Noire : l'Ukraine coule le navire de débarquement de chars Caesar Kunikov

Touché-coulé Ce 14 février, le service de renseignement militaire ukrainien (GUR/HUR) a publié une nouvelle vidéo de drones de surface (USV) suicides en mer Noire. Les USV, de type Magura V5 comme décris par le GUR, ont permis de couler le navire de débarquement de chars Caesar Kunikov (classe Ropucha I) alors qu'il naviguait dans les eaux de la mer Noire. Il est plus que probable que ce navire était spécifiquement visé : le 14 février 1943, Caesar Lvovich Kunikov était blessé mortellement durant la bataille de Malaya Zemlya. Or, 81 ans plus tard, jour pour jour, le navire nommé en son nom coulait en mer Noire !

Vidéo La vidéo commence par plusieurs prises de vue d'un ou de plusieurs USV ukrainiens d'un LST de la classe Ropucha. Après plusieurs approches sur le flanc tribord (flanc droit du navire), une explosion est filmée par un autre USV. Peu après, un second USV se dirige vers le flanc bâbord (flanc gauche) du LST, où il est possible d'apercevoir une brèche : est-ce que la première attaque a eu lieu sur le flanc bâbord malgré les approches sur tribord ? En tout cas, ce second drone va impacter juste derrière la brèche. L'impact est d'ailleurs filmé par autre USV. La vidéo se termine par le LST en train de couler par l'arrière et de gîter sur bâbord (gauche). Un incendie semble également avoir lieu sur la partie arrière du navire. Il est d'ailleurs possible d'apercevoir la trappe avant, d'où les véhicles peuvent être chargés/déchargés lorsque le navire est à quai. La localisation exacte du navire n'est pas encore connue, il semblerait que le LST se trouvait du côté de la façade sud ou sud-est de la Crimée. Sur les neuf LST de la classe Ropucha en mer Noire, le Caesar Kunikov est le troisième navire de cette classe à être détruit : dans la nuit du 12 au 13 septembre 2023, le Minsk était détruit par un missile de croisière SCALP-EG/Storm Shadow

était détruit par un missile de croisière SCALP-EG/Storm Shadow le 26 décembre 2023, le Novocherkask était détruit dans une énorme explosion dans le port de Feodosia (Crimée)

dans le port de Feodosia (Crimée) le 14 février 2024, le Caesar Kunikov était coulé par plusieurs USV ukrainiens À noter que le 4 août 2023, l' Olenegorski Gornjak a aussi été touché par un drone de surface ukrainien. Le navire, sérieusement endommagé, a pu être remorqué vers le port militaire de Novorossiisk (Kraï de Krasnodar, Russie). Le navire est hors de combat et serait en cours de réparation.

