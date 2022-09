Mecadaq Group rejoint la Boeing French Team

Boeing France annonce l’adhésion de la société Mecadaq Group, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de pièces mécaniques de précision pour les grands constructeurs mondiaux de l’aéronautique, à la Boeing French Team. La relation de Boeing et de Mecadaq Groupe remonte à 2006 quand l'entreprise familiale de Tarnos devient fournisseur, à travers Latécoère, de pièces élémentaires pour les portes passagers du 787 Dreamliner, l’avion gros porteur le plus efficient du marché qui a enregistré un total de 1 485 commandes depuis son lancement en 2004.

Fournisseur de premier rang

Mecadaq Group a depuis poursuivi son développement auprès de Boeing en devenant fournisseur de premier rang pour des partenaires de l’avionneur au Japon et aux Etats-Unis, puis en faisant l'acquisition, en 2018, de la société Hirschler, sous-traitant direct de Boeing situé à Kirkland, dans l'Etat de Washington, à proximité des usines d’assemblage de Renton et d'Everett. Mecadaq Group est à présent sur l’ensemble des programmes commerciaux de Boeing en production, notamment sur le 737 MAX où le volume de pièces fournies est particulièrement significatif.

Le 787 Dreamliner pour origines

Lancée en 2005 pour marquer la percée des industriels français sur le programme 787 Dreamliner, la Boeing French Team est à présent constituée de 18 entreprises, avec Mecadaq Group, labellisées ainsi pour rendre hommage à la qualité du partenariat de Boeing avec l’industrie française. Le label Boeing French Team permet d’assurer la promotion des acteurs de l’industrie aéronautique française au sein de Boeing, de distinguer et d’offrir de la visibilité aux entreprises qui ont une relation particulière avec le Groupe, et de favoriser la mise en relation ainsi que l’entraide entre fournisseurs.

Une centaine d'entreprises françaises

La Boeing French Team est composée des sociétés Aubert & Duval, Crouzet, Daher, Dassault Systèmes, DEUTSCH (TE Connectivity), Latécoère, Liebherr Aerospace & Transportation, LISI AEROSPACE, Mecadaq Group, Michelin, Radiall, Ratier-Figeac, Safran Aircraft Engines, Safran Electrical & Power, Safran Landing Systems, Safran Seats, Souriau et Thales. Au total, une centaine d’entreprises françaises sont présentes sur les programmes Boeing. Le Groupe est le premier client à l’export des équipementiers aéronautiques français.