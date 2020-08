MCO : L'AIA de Bretagne s'équipe pour le Dassault ATL2

Un second hangar pour les ATL 2

Au sein des trois antennes de l'AIA de Bretagne, c’est particulièrement celle de Lann- Bihoué qui fait l’actualité, car elle est engagée dans un programme majeur d’extension de ses installations dans le cadre du projet Canovat (Capacité nouvelle de visite ATL 2). Lancé effectivement au printemps 2017, ce projet a pour objectif d’ouvrir un troisième plot de maintenance NTI 2 pour répondre aux besoins de la Marine. Il prévoit donc la construction d’un second hangar situé à côté du hangar actuel (H1) à partir du printemps 2020. C’est dans ce nouveau bâtiment couvrant une surface totale de 6 400 m2, intégrant également 1 150 m2 d’ateliers que sera implanté le troisième plot de maintenance de l’Atlantique 2 (ATL 2) à partir de l’été 2021......

Nouveau banc test pour NH90 Caïman

L’actualité de l’antenne de Lann-Bihoué, c’est aussi la montée en puissance d’un nouveau banc test multifonction E2C-NH90 Caïman. Devenu progressivement opérationnel à partir de 2017, cet équipement à technologie numérique a pourvu à l’obsolescence de trois bancs de maintenance pour le soutien des trois Hawkeye E2C à l’atelier test automatique de l’AIA de Bretagne. Dénommé Talent, ce banc polyvalent présente l’avantage de regrouper les capacités de test URL (unités remplaçables en ligne) des trois anciens bancs, avec pour corollaire de développer une plus grande polyvalence des personnels de l’atelier....

Recherche talents

Confronté à une pyramide des âges déséquilibrée avec le départ de la moitié des ouvriers au cours de la prochaine décennie, l’AIA de Bretagne va amplifier massivement les recrutements de personnels civils au cours de l’année 2020. Non moins de 42 personnes, un chiffre record, devraient intégrer les rangs de l’établissement cette année. Dix-sept d’entre elles auront le statut d’ouvrier de l’Etat. Les profils et niveaux d’études recherchés sont très larges : apprentis, bac pro, techniciens bac + 2 et ingénieurs bac + 5.....

